Adıyaman'a Orman Fidanlık Müdürlüğü kuruldu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'a Orman Fidanlık Müdürlüğünün korulduğunu açıkladı.

Adıyaman'da 1989 yılından bu yana 'şeflik' olarak hizmet veren Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü kuruldu. Konuşla ilgili açıklamada bulunan Ahmet Aydın, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulmuş olan Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü, Adıyaman ve çevre iller için en başta gelir getirici türler olmak üzere yaklaşık 4 milyon orman fidanı üretim kapasitesindedir.

Adıyamanımız ve ülkemiz için oksijen deposu niteliğindeki yeni kurulan Adıyaman Fidanlık Müdürlüğü'nün bu anlamda nitelikli, kaliteli bir yönetim kadrosu ve üretim kapasitesi ile ülkemiz ve memleketimiz gayri safi milli hasılasına üstün katkılar sağlayacaktır.

Adıyaman'a desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün Adıyamanımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi. - ADIYAMAN