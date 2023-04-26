Adana Ulaşım Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşım ve trafik sorununu çözmek amacıyla düzenlediği Ulaşım Ana Planı Final Bilgilendirme Toplantısı tamamlandı.

Hilton Otel'de düzenlenen Ulaşım Ana Planı Final Bilgilendirme Toplantısı'na, BİMTAŞ yöneticileri, bilim insanları, odalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile kent paydaşları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'ya başka bir perspektifle baktıklarını, 'olmaz, bitmez' denilen işleri tamamladıklarını söyledi. Başkan Karalar, şöyle konuştu:

"Adana Ulaşım Ana Planı'nı hazırladık. Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'yı karmaşadan kurtarma noktasında çok ciddi çaba gösterdi. Bu çalışmaların yanı sıra şu anda kişi başına 1,5 metrekare olan yeşil alanı 10 metrekareye çıkarmak için de çalışmalarımız devam edecek. Ulaşım Ana Planı, bir şehirdeki ulaşım ihtiyaçlarının analiz edilmesini ve yönetilmesini sağlayan en önemli planlama aracıdır. Şehirdeki hızlı nüfus artışı ve şehirlerin büyümesiyle birlikte toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, ulaşımın sorunsuz şekilde devamı için gereklidir. Ulaşım Ana Planı, farklı ulaşım araçlarının kullanımını düzenleyip, trafik akışını optimize ederek ve toplu taşıma sistemlerini geliştirerek şehirdeki ulaşım problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu da şehirdeki ulaşımın daha verimli ve çevre dostu hale gelmesini sağlar. Bu nedenle Ulaşım Ana Planı, şehirlerin sürdürülebilirlik, çevresel performans ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Şehirlerdeki trafik sıkışıklığının azaltılmasına, yaya ve bisiklet yollarının güvenliği ve erişilebilirliğinin artırılmasına, ulaşım hizmetlerinin entegrasyonuna ve toplu taşıma araçlarının daha geniş bir kesime hitap etmesine olanak sağlar. Ulaşım Ana Planı, şehirlerin gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını belirlemelerine ve buna uygun olarak stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur."

Yapılan araştırmalara göre, Adana'nın üç temel sorunundan birinin trafik problemi olduğunu aktaran Karalar, bunun en önemli nedenlerinden birinin bütünlükçü bir ulaşım ana planının bulunmaması olduğunu, bu nedenle planlama sürecini yaşama geçirdiklerini kaydetti.

BİSİKLET YOLLARI ÇOĞALTILIYOR

Adana'da yapılan 27 kilometre bisiklet yoluna ek olarak 31 kilometre daha bisiklet yolu yapım işinin devam ettiğini hatırlatan Karalar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ulaşım Ana Planı, şehirlerin sürdürülebilir ulaşım sistemleri ve kentsel planlamaların önemli bir parçasıdır. Adana'mızın büyümesi, gelişmesi, yenilenmesi hedeflerini destekleyen, yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak bu planı şehrimize kazandırmış olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza, BİMTAŞ'a ve bizden desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili kardeşim Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür ediyorum."