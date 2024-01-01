Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da 6 bin 500 kolluk kuvvetinin katılımıyla kent genelinde "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Umuyoruz 2024 yılı çok daha güzel gelsin, güzel geçsin" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde birçok noktada asayiş ve trafik uygulaması düzenledi. 5 bin polis ve bin 500 jandarma, vatandaşın huzurunu sağlamak için görev aldı. Dedektör köpeklerinin de kullanıldığı hava destekli uygulamada kent genelinde sıkı asayiş denetimi yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ile birlikte 2023 yılının son akşamı görev başındaki personeli denetledi. Vali Köşger, uygulama noktasında durdurulan araçtaki vatandaşların yeni yılını da kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köşger, "2023 yılında maalesef üzücü hadiseler oldu, 6 Şubat depremini yaşadık. Savaşlar, gözyaşı oldu. Umuyoruz 2024 yılı çok daha güzel gelsin, güzel geçsin. Biz Adana'da yılbaşını vatandaşlarımızın huzur içinde geçirmesi için bütün güvenlik önlemlerini en üst seviyede aldık. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuzda. Türkiye'de, tüm dünyada 2024 yılı barışın, huzurun, esenliğin, mutluluğun hakim olduğu bir yıl olsun" dedi. - ADANA