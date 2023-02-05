Adana'da 5 ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
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Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel