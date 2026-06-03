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Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın maçları Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak

Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın maçları Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk hafta maçları, Ataşehir Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta dev ekranda yayınlanacak. Milliler, 3-7 Haziran'da Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maçları Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak.

Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan yarışta her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-7 Haziran tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

Toplam 18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallere yükselme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin Macao'da düzenlenecek.

Millilerin 1. haftadaki maç programı Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak. 3 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 4 Haziran'da Hollanda ve 6 Haziran'da İtalya'nın karşısına çıkacak millilerin maçları Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta dev ekrandan canlı yayınlanarak sporseverlere bir arada milli maç izleme keyfi sunacak.

Milli takımın 1. hafta (Brezilya) maç programı:

3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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