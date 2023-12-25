90 Yaşındaki İrfan Yazgan'ın Ahşap Evi Fırtınada Hasar Gördü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 90 yaşındaki İrfan Yazgan'ın aile yadigarı ahşap evinin çatısı fırtınada uçtu. Çok sevdiği eşini kaybettikten sonra yalnız kalan, yılların hatıralarıyla dolu evini ve köyünü bırakmak istemeyen yaşlı adama camide oda hazırlandığı öğrenildi.

Mudurnu'da 2 gün önce etkili olan fırtına, Dereçetinören köyünde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada ağaçlar devrilirken, rüzgarın şiddetine dayanamayan çatılar da zarar gördü. Aile yadigarı ahşap evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki İrfan Yazgan'ın da evinin çatısı uçtu. Hasar gören ev, yağmur suyu aldı. 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kalan ancak ilerleyen yaşına rağmen yıllardır kimseye muhtaç olmadan yaşayan yaşlı adam, evinin hasar görmesiyle büyük üzüntü duydu.

Çok sevdiği köyünden ayrılmak istemedi

Yazgan'ın bir oğlu olduğu, kendisinin düzenli olarak babasının evine gelip ihtiyaçlarını karşıladığı ancak yaşlı adamın köyünü ve evini terk etmek istemediği için oğlunun yanına gitmediği bildirildi. Köyünü çok seven Yazgan'a, muhtarın yardımıyla camide oda hazırlandığı, yaşlı adamın evinin tadilatı yapılıncaya kadar burada misafir edileceği öğrenildi.

"Başka gidecek yerim yok"

2 gün önce ses duyduğunu söyleyen Yazgan, "Bir gürültü koptu, anlayamadım. Biraz bekledim. Saat 07.30 gibiydi. Yanımda kimse yoktu. Yalnız yaşıyorum" dedi. Yazgan, "Başka gidecek yeriniz yok mu?" sorusunu ise "Yok" diyerek cevaplandırdı.

Evinin 200 yıllık olduğunu ifade eden Yazgan, "Evi büyük dedem yaptı. Ben 90 yaşındayım. Hep burada yaşadım. Eşim hayatını kaybedeli 20 yıl oldu. Ben yalnız yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam, muhtarın kendisine camide oda hazırladığını da dile getirdi. - BOLU