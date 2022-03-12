Sivaslı usta yarım asırdır bıçak yapıyor! 71 farklı aşamadan geçirip Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Sivas bıçakçılar çarşısında mesleğini sürdürmeye devam eden Kuzu, artan yaşına rağmen mesleğinden vazgeçmiyor. Koç ve manda gibi çeşitli hayvanların boynuzlarına düzeltmeler yaparak bıçak saplarına çeviriyor. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan bıçakçılığa çocuk yaşta başlayan Kuzu, mesleğinin zor olduğu için gençlerin sıcak bakmadığından dert yanıyor.

"BİR BIÇAK 71 AŞAMADAN GEÇİYOR"

Usta Hüseyin Kuzu, bıçak yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek, "Çocuk yaşta başladım bıçakçılık mesleğine 10 yaşında başladım. Yaşım 77 hala çalışıyorum. Küçükken çıraktık şimdi ise kalfa olduk. Boynuzları doğrultuyorum, cep bıçaklarıyla çalışıyorum. Mesleğimi seviyorum sevmesem bu zamana kadar çalışmazdım. Bıçak yapmak çok zor ve meşakkatli iş. Bir bıçak 71 aşamadan geçiyor. Ateşte ısıtıyorum ondan sonra mengenede doğrultuyorum. Bir mengeneye daha kıstırıyoruz daha sonra başka alıyoruz. Bu meslek unutulmaz. Bu meslekte ne kadar çalışırsan o kadar iyi olur. Gençler bu mesleğe meraklı değil öğrenmek istemiyorlar, çırakta yok. Bıçakçılık işi zordur. Kolay meslek değildir" dedi.

"ÇIRAKLIK DÖNEMİMİZDE USTAMIZLA ÇALIŞTIK"

Kürşat Durna, ustasının Sivas'ın en iyi ustalarından olduğuna dikkat çekerek, "Ustamız yıllardır bu işi yapıyor. Çıraklık dönemlerimizde de zaten ustamızla çalışmıştık. Burada ayrı tekniklerle çalışıyoruz biz. Ustamda bu işi gayet iyi yapıyor. Ustamız kendi alanında Sivas'ın en iyi ustalarından biridir. Yıllardır bu işi yapıyor zaten. Malzemeden de gayet iyi anlar. Hangi malzemeden nasıl bıçak çıkacağını gayet iyi bilir. Türkiye'nin bir çok yerine de ürün gönderiyoruz" ifadelerinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel