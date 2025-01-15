Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma okkalı zam! İşte yeni tarife
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede! Sorulara böyle tepki verdi

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu

7 Yaşında Tekvandoya Başladı, Şimdi Milli Sporcu

7 Yaşında Tekvandoya Başladı, Şimdi Milli Sporcu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli Hatice Pınar Yiğitalp, 7 yaşında tekvandoya başlamasıyla başlayan spor kariyerinde 9 Türkiye birinciliği elde ederek milli takımda yer aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde psikoloji okuyan Yiğitalp, sporu ve eğitimi başarıyla bir arada yürütüyor.

Ailesi tarafından 'kendini korumayı öğrenir' düşüncesiyle henüz 7 yaşında tekvandoya başlatılan 18 yaşındaki İzmirli Hatice Pınar Yiğitalp, milli takıma kadar yükseldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olan Yiğitalp, kariyerine şimdiden 9 Türkiye birinciliği sığdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı Milli Sporcu Bursu'ndan yararlanarak 2024 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Hatice Pınar Yiğitalp (18), 4 yaşındayken cimnastiğe başlayarak sporla tanıştı. Çocukluğundan beri spordan hiç kopmayan Yiğitalp, 3 yıl cimnastik yaptıktan sonra ailesinin isteğiyle tekvandoya yöneldi. Ali-Sevilay Yiğitalp çiftinin, 'Kızımız, hem spor yaparak sağlıklı olur hem de kendini korumayı öğrenir' düşüncesiyle tekvandoya yazdırdığı Yiğitalp, kısa sürede yeteneğini kanıtladı. Yiğitalp, 8 yaşında katıldığı hayatının ilk şampiyonasında adını zirveye yazdırarak Ege bölge şampiyonu oldu.

Rektör Abacıoğlu'ndan tebrik

Madalya dolu kariyerin ilk adımını atan Yiğitalp, Türkiye genelinde art arda birinciliklere ulaşarak 2018 yılında milli sporcu olmaya hak kazandı. Kariyerine, farklı yaşlarda elde ettiği birinciliklerin yanı sıra Avrupa üçüncülüğü de ekleyen Yiğitalp, spordaki başarısını eğitime de taşıdı. Yiğitalp, çok istediği İEÜ Psikoloji Bölümü'nü kazanarak sporla eğitimin birlikte yürüyebileceğini bir kez daha kanıtladı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, öğrencisini başarısından dolayı tebrik etti. Yiğitalp'in, üniversitelerine büyük gurur yaşattığını belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, genç sporcunun gelecek şampiyonalarda da yeni başarılara ulaşacağına yürekten inandığını ifade etti.

Cimnastiğin çok faydası oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hatice Pınar Yiğitalp, Ankara'daki Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun kendisine büyük moral verdiğini söyledi. Haftanın 4 günü çift, iki günü ise tek antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yiğitalp, ülkemize uluslararası alanda madalya kazandırmak istediğini ifade etti. Yiğitalp, "Spora, henüz 4 yaşında bir çocukken cimnastikle başladım. İyi ki de öyle olmuş. Cimnastik sayesinde vücudumun esnek olması ve antrenman temposuna alışık olmam, tekvandoda başarıya ulaşmamı kolaylaştırdı. Babam, eskiden karate yapmış. Ben çocukken, tekvandoya başlamamı da en çok o istemiş. Tekvandoyu ben de çok seviyorum. Zaten sevmediğiniz hiçbir sporda başarılı olamazsınız" diye konuştu.

'Yanında güvende miyiz?' diye soruyorlar

Son dönemde tekvandoya ilginin arttığını söyleyen Yiğitalp, "Çevremdekilere, tekvando yaptığımı söylediğimde çok şaşırıyorlar, bazen inanmıyorlar. Biraz konuşunca da, 'Acaba senin yanında güvende miyiz?' ya da 'Bana bir şey yapmazsın değil mi?' diye sorarak espri yapıyorlar. Bunlara alışkınım. Elbette, tekvando hiçbir şekilde şiddet sporu değil. Şiddetle bu sporun yan yana düşünülmemesi gerektiğini sık sık anlatıyorum. Çift antrenman yaptığımda günde 4 saat, tek antrenman yaptığımda ise 2 saat çalışıyorum. Ders çalışmaya da sosyalleşmeye de kolaylıkla zaman kalıyor. Burada önemli olan günü doğru planlamak. Spor sayesinde bu planlamayı kolaylıkla yapabiliyorum" dedi.

Fiziksel güç kadar mental güç de önemli

Psikoloji okumanın kendisine birçok avantaj sağlayacağını belirterek, neden bu bölümü tercih ettiğini detaylıca anlatan Yiğitalp, "Unutulmamalı ki, fiziksel güç kadar, mental güç de önemli. Bu noktada psikolojinin sporu desteklediğini düşünüyorum. Örneğin; olimpiyatlara katılan tüm sporcular çok emek veriyor, fiziken de birçoğu iyi durumda oluyor. Ancak bu süreçte mental güç de devreye giriyor. Fiziksel gücün yanı sıra mental olarak da kendini iyi hazırlayan kişi, başarıya daha kolay ulaşıyor. Spor psikolojisi alanında ilerlemek, kendimi uzmanlaştırmak istiyorum. Mezun olduktan sonra sadece spor hayatımla değil; psikoloji alanındaki kariyerimle de ön plana çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor
img

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
img

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu

Son Dakika Haberleri

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.