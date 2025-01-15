7 Yaşında Tekvandoya Başladı, Şimdi Milli Sporcu

Ailesi tarafından 'kendini korumayı öğrenir' düşüncesiyle henüz 7 yaşında tekvandoya başlatılan 18 yaşındaki İzmirli Hatice Pınar Yiğitalp, milli takıma kadar yükseldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olan Yiğitalp, kariyerine şimdiden 9 Türkiye birinciliği sığdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı Milli Sporcu Bursu'ndan yararlanarak 2024 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Hatice Pınar Yiğitalp (18), 4 yaşındayken cimnastiğe başlayarak sporla tanıştı. Çocukluğundan beri spordan hiç kopmayan Yiğitalp, 3 yıl cimnastik yaptıktan sonra ailesinin isteğiyle tekvandoya yöneldi. Ali-Sevilay Yiğitalp çiftinin, 'Kızımız, hem spor yaparak sağlıklı olur hem de kendini korumayı öğrenir' düşüncesiyle tekvandoya yazdırdığı Yiğitalp, kısa sürede yeteneğini kanıtladı. Yiğitalp, 8 yaşında katıldığı hayatının ilk şampiyonasında adını zirveye yazdırarak Ege bölge şampiyonu oldu.

Rektör Abacıoğlu'ndan tebrik

Madalya dolu kariyerin ilk adımını atan Yiğitalp, Türkiye genelinde art arda birinciliklere ulaşarak 2018 yılında milli sporcu olmaya hak kazandı. Kariyerine, farklı yaşlarda elde ettiği birinciliklerin yanı sıra Avrupa üçüncülüğü de ekleyen Yiğitalp, spordaki başarısını eğitime de taşıdı. Yiğitalp, çok istediği İEÜ Psikoloji Bölümü'nü kazanarak sporla eğitimin birlikte yürüyebileceğini bir kez daha kanıtladı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, öğrencisini başarısından dolayı tebrik etti. Yiğitalp'in, üniversitelerine büyük gurur yaşattığını belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, genç sporcunun gelecek şampiyonalarda da yeni başarılara ulaşacağına yürekten inandığını ifade etti.

Cimnastiğin çok faydası oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hatice Pınar Yiğitalp, Ankara'daki Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun kendisine büyük moral verdiğini söyledi. Haftanın 4 günü çift, iki günü ise tek antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yiğitalp, ülkemize uluslararası alanda madalya kazandırmak istediğini ifade etti. Yiğitalp, "Spora, henüz 4 yaşında bir çocukken cimnastikle başladım. İyi ki de öyle olmuş. Cimnastik sayesinde vücudumun esnek olması ve antrenman temposuna alışık olmam, tekvandoda başarıya ulaşmamı kolaylaştırdı. Babam, eskiden karate yapmış. Ben çocukken, tekvandoya başlamamı da en çok o istemiş. Tekvandoyu ben de çok seviyorum. Zaten sevmediğiniz hiçbir sporda başarılı olamazsınız" diye konuştu.

'Yanında güvende miyiz?' diye soruyorlar

Son dönemde tekvandoya ilginin arttığını söyleyen Yiğitalp, "Çevremdekilere, tekvando yaptığımı söylediğimde çok şaşırıyorlar, bazen inanmıyorlar. Biraz konuşunca da, 'Acaba senin yanında güvende miyiz?' ya da 'Bana bir şey yapmazsın değil mi?' diye sorarak espri yapıyorlar. Bunlara alışkınım. Elbette, tekvando hiçbir şekilde şiddet sporu değil. Şiddetle bu sporun yan yana düşünülmemesi gerektiğini sık sık anlatıyorum. Çift antrenman yaptığımda günde 4 saat, tek antrenman yaptığımda ise 2 saat çalışıyorum. Ders çalışmaya da sosyalleşmeye de kolaylıkla zaman kalıyor. Burada önemli olan günü doğru planlamak. Spor sayesinde bu planlamayı kolaylıkla yapabiliyorum" dedi.

Fiziksel güç kadar mental güç de önemli

Psikoloji okumanın kendisine birçok avantaj sağlayacağını belirterek, neden bu bölümü tercih ettiğini detaylıca anlatan Yiğitalp, "Unutulmamalı ki, fiziksel güç kadar, mental güç de önemli. Bu noktada psikolojinin sporu desteklediğini düşünüyorum. Örneğin; olimpiyatlara katılan tüm sporcular çok emek veriyor, fiziken de birçoğu iyi durumda oluyor. Ancak bu süreçte mental güç de devreye giriyor. Fiziksel gücün yanı sıra mental olarak da kendini iyi hazırlayan kişi, başarıya daha kolay ulaşıyor. Spor psikolojisi alanında ilerlemek, kendimi uzmanlaştırmak istiyorum. Mezun olduktan sonra sadece spor hayatımla değil; psikoloji alanındaki kariyerimle de ön plana çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR