56 yıl önce yaşanan feci yangını gözyaşları içerisinde anlattı

Erzurum'da, 7 Aralık 1966 tarihinde Yeşildere 247. Piyade Alayı'nda yaşanan feci yangında şehit olan 66 Mehmetçik düzenlenen törenle anıldı. 84 yaşındaki Salise Yılmaz, o dönem yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakutiye ilçesi Dumlu Mahallesi'nde düzenlenen törende, 7 Aralık 1966'da Yeşildere 247. Piyade Alayı'nda çıkan yangında şehit olan 66 Mehmetçik anıldı. Bir yakınını yangında kaybeden 84 yaşındaki Salise Yılmaz, o günleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Yakutiye Belediyesi tarafından yapılan şehitlikte düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, diğer kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı. - ERZURUM