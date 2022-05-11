4 ayda 7,5 milyon yolcu taşıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 ayda 7,5 milyon yolcu taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
4 ayda 7,5 milyon yolcu taşıdı

Samsun'da tramvaylar 2022 yılının ilk 4 ayında 7,5 milyonu aşkın yolcu taşıdı.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da tramvaylar 2022 yılının ilk 4 ayında 7,5 milyonu aşkın yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ tarafından işletilen tramvaylar, Tekkeköy- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) hattında hizmet veriyor. OMÜ'den Tekkeköy'e 35 kilometrelik güzergahta 43 istasyona uğrayan ve 28 tramvayla hizmet veren SAMULAŞ, 2022 yılının ilk 4 ayında 33 bin 610 sefer yaparak 7 milyon 532 bin 710 yolcu taşıdı. Günlük 311 seferle ortalama 90 bin yolcu taşıyan tramvaylar 4 ay boyunca 919 bin 927 kilometre yol kat ederek vatandaşları gitmek istediği yere ulaştırdı.

"Örnek bir işletme, halkımız memnun"

SAMULAŞ'ın sahip olduğu teknoloji ile ülke genelinde örnek bir işletme olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplu ulaşım alanında her zaman son teknolojileri ve yenilikçi çözümleri takip ettiklerini dile getirdi. Başkan Demir, "Sadece 12 ilde kullanılan teknoloji ile SAMULAŞ bünyesindeki tramvaylar, Samsunlulara kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor. Toplu taşıma araçlarımızda görülen rekorluk yolcu sayısı da hizmet noktasında halkımızın memnuniyetini göstermektedir" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tekkeköy, Samsun, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title