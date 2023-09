36 şehidin isminin bulunduğu 'Şehitler Anıtı' Terme'de açıldı

Samsun'un Terme ilçesinde 36 Termeli şehidin adının bulunduğu "Şehitler Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bayrak için, millet için bu vatan toprağına düşmüş, kanını vermiş ve rahmana kavuşmuş gazilerimizin aziz hatıralarına saygı göstermek ve bunu da gelecek nesillere aktarmak düşüncesiyle bu anıtı açtık" dedi.

Terme Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehitler Anıtı, düzenlenen törenle açıldı. Şehitlerin hatıralarının ve isimlerinin yaşatılmasını sağlamak amacıyla Saray Caddesi Hapanaltı mevkiinde kurulan anıtta 36 Termeli şehidin ismi bulunuyor. Düzenlen açılış töreni ilk olarak saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Akabinde Kur'an-ı Kerim okundu.

"36 şehidimizin ismini yazdık"

Açılış töreninde konuşan Başkan Ali Kılıç, "Bayrak için, millet için bu vatan toprağına düşmüş, kanını vermiş ve rahmana kavuşmuş gazilerimizin aziz hatıralarına saygı göstermek ve bunu da gelecek nesillere aktarmak düşüncesiyle ilçemizde bir eksikliği giderelim diye düşündük. Bu noktada böyle bir çalışmamız oldu. Bu eksikliği giderdikten sonra Terme'de bizim şehitler mezarlığımız yok. İnşallah planımız bir şehitler mezarlığı yapmaktır. Allah göstermesin diyoruz. Biz Hakk ile batılın sürekli mücadele ettiği, 7 düvelin bizimle uğraştığı bir coğrafyadayız. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz darbe gecesinde FETÖ'sü, PKK'sı, YPG'si 'Topunuz gelin' dedi. İşte o cesareti Cumhurbaşkanımızı burada şehit olan kardeşlerimizden aldı. Bugün güzel bir ortamda yaşıyorsak, bu cennet vatanda yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve rahmana kavuşan gazilerimize borçluyuz. Bunu da çocuklarımıza aktarmalı, gelecek nesillere bu bilinci oluşturması düşüncesiyle göz önüne 36 şehidimizin ismini bulunduğu anıtı diktik" diye konuştu.

"Şehitler abidemizin açılışını gururla yapıyoruz"

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, "Her makamda hakkı, her sermayede alın teri ve her çorbada tuzu bulunan aziz şehitlerimize yüce Türk milletinin yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan vefa duygusuyla sadakat göstermeliyiz. Vurulunca değil unutulunca ölen nurlanmış şehitlerimizin unutulmadığının nişanesi olarak, bugün şehitler abidemizin açılışını gururla yapıyoruz. Şehitlik gibi ulvi kavramların gelecek nesillere intikalinde çok önem arz edecek olan şehitler abidesinin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederken, başta Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç olmak üzere tüm emeği geçenlere minnet ve şükran duygularımızı sunarız" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz herkesten çok hatırlanmayı hak ediyor"

Terme Kaymakamı Metin Maytalman ise, "İstikbalimiz için, bekamız için fedakarlıkların en yücesini ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimiz herkesten çok hatırlanmayı hak ediyor. Şehitlerimizin hatırlanması, gelecek nesillere onların hatıralarının aktarılması bakımından böyle anlamlı bir abidenin, anıtın yapılması çok önemlidir. Çok da şık olmuş" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Açılış törenine ayrıca Terme Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - SAMSUN