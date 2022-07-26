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3. Burhaniye Kitap Fuarı Başlıyor

3. Burhaniye Kitap Fuarı Başlıyor

Her yıl sanatseverler tarafından merakla beklenen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Burhaniye Kitap Fuarı başlıyor. Fuarın ana teması “Bin Yıllık Tarihten Bin yıllık Kitaba" olacak.

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Her yıl sanatseverler tarafından merakla beklenen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Burhaniye Kitap Fuarı başlıyor. Fuarın ana teması "Bin Yıllık Tarihten Bin yıllık Kitaba" olacak.

3. Burhaniye Kitap Fuarı, 27-31 Temmuz'da düzenlenecek. Beş gün boyunca sanata edebiyata yeni bir soluk getirecek. Onur konuğu  olan yazar Yaşar Seyman okurlarıyla söyleşi ve imza gününde buluşacak. Siyaset, tiyatro, sinema, müzik, edebiyat dünyasından sevilen kişilerin katılacağı fuarda, Burhaniye genelinde farklı mahallelerde eş zamanlı olarak etkinlikler gerçekleştirilecek.

Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda sinema gösterimi, Ören Amfi Tiyatroda tiyatro gösterimleri, İskele Mahallesi Meydanı fuar alanındaki söyleşi, dinleti ve konserlerle ve Ören Meydan'daki etkinliklerle ile vatandaşlara kültür şöleni sunulacak. Gençler için ise Ören plajda Ozbi konseri olacak. Beş gün sürecek fuarda son gün ödül töreni ve belgesel gösterimleri yapılacak.

ANKA / Yerel

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