Mirasımız Kudüs Derneği, 2023 Kudüs Raporu'nu açıkladı

Mirasımız Kudüs Derneği "Mescid-i Aksa Tufanı Ekseninde 2023 Kudüs Raporu" başlığı ile hazırladığı Kudüs raporunu açıkladı. Mescid-i Aksa'nın 7 Ekim'den sonra çok daha fazla zulme uğradığının aktarıldığı raporu açıklayan Dernek Başkanı Muhammet Demirci, İsrail gazetesinin attığı manşete tepki göstererek, "Biz de diyoruz ki Kudüs zaten Müslümanların onlar Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışıyorlar. Kudüs zaten Müslümanların ve İslam'ın" dedi.

Mirasımız Kudüs Derneği tarafından hazırlanan "2023 Kudüs Raporu" Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. "Mescid-i Aksa Tufanı Ekseninde 2023 Kudüs Raporu" başlığıyla hazırlanan raporda, Kudüs'ün Yahudileştirilmesine yönelik çalışmalar, 7 Ekim'de başlayan insanlık dışı katliamlar, İsrail'in Kudüslüler üzerinde uyguladığı hak ihlalleri, baskın, yıkım ve tutuklamalarla derneğin yıl boyunca Kudüs'te yaptığı faaliyetler yer aldı.

Kudüs'teki Müslümanların her gün neredeyse 1 evinin yıkıldığını söyleyen Mirasımız Kudüs Derneği Başkanı Muhammet Demirci, "7 Ekim'den sonra Kudüslülere ve Mescid-i Aksa'ya tarihte görülmeyen saldırı, ihanet yapıldı ve yapılmaya hala bugüne kadar bu saate kadar devam ediyor. 2023 yılında Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü Yahudileştirmek için İsrail elinden geldiği bütün gayretleri gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Öncelikle Mescid-i Aksa dışındaki yaşayan liste etrafında yaşayan Kudüslülerden başlayalım. Mescid-i Aksa'nın etrafında 400 bine yakın Kudüslü yaşıyor. Bunların evleri, haneleri, evleri her gün gasp ediliyor. Şunu düşünün Kudüslüler Kudüs'ün normal toplam nüfusu yani Yahudilerle Müslümanlarla olan oran nüfusu yüzde 41. Kudüs'te Müslümanların oranı yüzde 41 ama maalesef sadece Kudüs'ün yüzde 13 üzerinde yaşamaya çalışıyorlar. Geri kalanın tamamı İsrail'in işgali altında veya gasp edilen topraklar veya yerleşim bilimlerinin inşa edilmiş olduğu topraklar. Kudüs'ün yüzde 38'i zaten bu şekilde gasp edilmiş. İsrail de diyor ki 'Kudüs'ün yüzde 90'ı tamamen Yahudi fanatik grupların elinde olması gerekiyor ve Müslümanların bulunduğu toprakların yüzde 10'u geçmemesi gerekiyor. Kudüs'te neredeyse her gün bir ev yıkılıyor. 2023 yılında 281 ev yıkılmış. Yani neredeyse her gün bir ev yıkılıyor. Böylece Kudüs'ün evleri tek tek haneleri, evleri yıkılmaya çalışılıyor. 2023 yılında 543 ruhsat talebinde bulunmuş ama sadece 18'ine izin verilmiş. İsrail'in amacı bütün Kudüs'ü boşaltıp Yahudileştirmek" şeklinde konuştu.

"İsrail gazeteleri, 'Türkiye ve Erdoğan ilk Kudüs'ü İslamlaştırmaya çalışıyor'" manşetine tepki

İkinci sene bir gazete haberinde, manşetinde İsrail'in bir gazete haberinde şu ifadeyi kullandılar. 'Türkiye ve Erdoğan ilk Kudüs'ü İslamlaştırmaya çalışıyor'. Biz de diyoruz ki buradan Kudüs zaten Müslümanların onlar Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışıyorlar. ve her gün her saat Yahudileştirmeye çalışıyorlar. Kudüs Müslümanların ve İslam'ın. Şu an Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanını hedef almış durumdalar. 'Türkiye Cumhurbaşkanı Kudüs'ü İslamlaştırmaya çalışıyor diye bir haber çıkartmaya çalışıyorlar'. Çok acı bir mesele, İşgal devleti İsrail'in Gazze'de girdiği bölgelerde şehit ettiği Müslümanların organlarını maalesef organ mafyasının, çaldığını Müslüman Gazzeliler söylüyor bunu. Müslümanlara organsız cenaze teslim edildi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm yapılmadı. O sanırım yapılmayacak. Biz Elhamdülillah çok değerli bir dava için bugün toplanmış bulunmaktayız