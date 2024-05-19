İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de çeşitli gösterilerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'de coşkulu bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Milli mücadelemizi başlatan ilk ve büyük adımın 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalemizi yakışını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı bir kez daha coşku ve sevinçle kutluyoruz. Milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluşun ilk adımlarını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, akabinde Amasya'da milli mücadelenin yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas'ta nihai hedefine odaklanmış ve 29 Ekim 1923'de de bu kutlu yürüyüşü Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bağımsızlık meşalemiz; 105 yıldır büyük adanmışlık ve heyecanla, ülkemizin dört bir yanında, ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yanarken, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünden geleceğe, daima umutla bakmamızın ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlememizin garantisi, bu meşaleyi hiç söndürmeyeceğine yürekten inandığımız gençlerimizdir. Bir asırlık geçmişiyle gücünü ve büyüklüğünü kanıtlayan devletimiz, şanlı tarihi boyunca olduğu gibi bugün de yarın da gençlerinin enerjisiyle, inşasını ve kalkınmasını sürdürecektir. Gençliğin cesaretinden, kararlılığından ve azminden her zaman ümit var olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sebepten Cumhuriyetimizi de gençlerimize emanet etmiştir. Kendilerine bırakılan emanetin bilincinde olan kıymetli gençlerimiz ise bir taraftan ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştırma yolculuğunda önemli başarılar elde ederken diğer taraftan da özellikle uluslararası alanda imza attıkları projeler ve başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla ve minnetle yad ediyorum."

"Ülkemizin çelik çekirdeğini oluşturan ruh, işte budur"

Kutlamalarda kürsüye çıkan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ise "19 Mayıs tarihi, bizim ve milletimiz için bu bakımdan çok önemli çok müstesna bir tarihtir. Bu tarih, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen ruhun adeta gelecek hesabının yapıldığı, bir istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. 19 Mayıs 1919 günü milletimiz, esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle top yekun bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. Bugün ve daha sonra 'Ya İstiklal ya Ölüm' nidalarıyla vücut bulan bu milletin varlık, yokluk mücadelesinin başladığı gündür. Sevgili gençler şunu asla unutmayın; 19 Mayıs ruhu; bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin zorluklara hep beraber karşı durmanın; azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin çelik çekirdeğini oluşturan ruh, işte budur. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl 7'den 70'e bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok iyi anlayabiliyoruz. 105 yıl sonra bugün bir kez daha diyoruz ki; bu millet sadece rükuda eğilir, secdede diz çöker. Başka hiçbir yerde değil. Bizler tarihe yön vermiş muhteşem bir geleneğin varisleriyiz. Geçmişten aldığımız bu zenginlik, insanlık mirasını geleceğe taşımak mesuliyetini omuzlarımızda hissediyor, gençlerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde çalışıyoruz. Bu yolda Türkiye'nin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Bu düşünceler ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan uğruna kendini feda etmiş olan tüm şehitlerimiz minnet ve rahmetle yad eder, gençlerimiz ve milletimizin bayramını yürekten kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Kutlamalar gösterilerle sürdü

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici'nin konuşmasının ardından sahneye çıkan öğrenciler de "19 Mayıs" adlı şiiri, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ile "Gençliğin Ata'ya" cevabını seslendirdi. Halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından sporcular kurulan sahnede performansların sergiledi. Program sonunda Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açan öğrencilere, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. - İZMİR