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Yenişehir'de yağlık ayçiçeği alımı başladı

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi, yağlık ayçiçeği alımına başladı.

Yenişehir'de yağlık ayçiçeği alımı başladı
27.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:26

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi, yağlık ayçiçeği alımına başladı.

Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayçiçeği alımlarının eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Sezon öncesi ortaklar ve üyelerin 1500 ton rekolte beyan ettiğini ancak sezon sonuna kadar bu rakamın 1800 tona ulaşmasını beklediklerini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Geçen seneye baktığımızda alım fiyatlarımızda ortalama yüzde 30 artış gerçekleştirmişiz. Haliyle bu fiyatlar üreticimizi de memnun ediyor. Ürün paralarını da çiftçimize 15 gün içinde ödüyoruz. Kooperatif olarak yağ tahlil cihazımızı aldık. Eskiden mal alım memurumuz eliyle ayçiçeğine bakar, mal dökülür ve yüzde 3 fire verirdi. Üreticimiz artık ayçiçeğini getiriyor, römorkundan üç yerinden 1 kilogram numune veriyor. Ziraat mühendisimiz bu numunelerin tahlilini yaparak 10 dakikada çıktısını alıyor. Ayçiçeğinin ham yağı, asitleri ne kadar, hepsi bu tahlilde ortaya çıkıyor. Bu uygulama hem bizim hem de çiftçimiz için çok büyük kolaylık oldu. Yağ tahlil cihazımız sayesinde adam kayırmaların önüne geçildi. Yağ tahlil cihazı sayesinde herkesin içi daha rahat. Herkes çıkan rapor sayesinde malının kalitesini hatasız bir şekilde öğreniyor."

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Kaynak: AA

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