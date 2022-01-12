Yenişehir Belediyesinden "Yeşil Alanlar Çalıştayı"

Yenişehir Belediyesi, bu kapsamda akademiysen ve uzmanların katılımıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı çerçevesinde "Yeşil Alanlar Çalıştayı" düzenledi.

Yenişehir Belediyesi imzacısı olduğu İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors for Climate &Energy) kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, kentin geleceğine yönelik akademiysen ve uzmanların katılımıyla önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. Yenişehir Belediyesi Akademide düzenlenen Yeşil Alanlar Çalıştayında kentin geleceğine yönelik önemli görüşler ele alındı.

"Yeşil Alanlar" ana başlığı ile düzenlenen çalıştayda bitki kompozisyonu, ağaç türlerinin seçimi, peyzaj donatı elemanları, bitkilendirmede topografya, boş parsellerin ağaçlandırılması gibi alt başlıklardaki konular konuşuldu.

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