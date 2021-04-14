Yenipazar MYO'da devir teslim töreni gerçekleşti
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Yenipazar MYO'da devir teslim töreni gerçekleşti

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Yenipazar MYO'da devir teslim töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokuluna (MYO) müdür olarak atanan Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem Yurdakul, tarihinde müdürlük görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Sezgin Demir'den devraldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokuluna (MYO) müdür olarak atanan Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem Yurdakul, tarihinde müdürlük görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Sezgin Demir'den devraldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, yeni görevinde Dr. Öğr. Elif Meryem Yurdakul'a başarılar dilerken Yurdakul'da yaptığı hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Sezgin Demir'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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