Yenipazar'da öğrencilere tablet bilgisayar desteği
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Yenipazar'da öğrencilere tablet bilgisayar desteği

20.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:34
Yenipazar'da öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ihtiyaç duyan öğrencilere tablet bilgisayar gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ihtiyaç duyan öğrencilere tablet bilgisayar gönderildi.

Bilgisayar ya da tableti olmadığı için EBA, EBA TV, uzaktan eğitim çalışmaları ve canlı derslere katılamayanlara gönderilen tabletler, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Ali İmrak tarafından dağıtıldı.

İmrak, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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