Yenipazar'da öğrencilere tablet bilgisayar desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ihtiyaç duyan öğrencilere tablet bilgisayar gönderildi.

Bilgisayar ya da tableti olmadığı için EBA, EBA TV, uzaktan eğitim çalışmaları ve canlı derslere katılamayanlara gönderilen tabletler, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Ali İmrak tarafından dağıtıldı.

İmrak, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı