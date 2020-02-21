Yeninde görülen Cemil Candaş'ın öldürülmesi davasında karar

21.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:05

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 5 sanığın 'Kasten öldürme' ile 'Kasten öldürmeye yardım ve azmettirme' suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı ve İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme, sanıklara yeniden aynı cezaları verdi.



Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine 5 sanığın 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye yardım ve azmettirme' suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldığı, 5 sanığın da beraat ettiği dava dosyası İstinaf Mahkemesi'nce usulden bozulmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin (İstinaf Mahkemesi) bozma ilamından sonra İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen dava karara bağlandı. Duruşmada tutuklu sanık Şenol Şahin, tutuksuz sanık Engin Gölve ile tarafların avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Rıza Keten ile başka suçtan hükümlü Bilal Yaman, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı.



Duruşma savcısı sanıkların, 26 Aralık 2018 tarihinde açıkladığı esas hakkındaki görüşüne ilişkin cezalandırılmasını talep etti.



"Kasten öldürme şeklinde nitelendirilmesine anlam veremiyorum"



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Şenol Şahin, "Hem tanık anlatımlarının hem de dosyaya celp edilen görüntülerin incelemesinde maktulü öldürmek niyetiyle hareket etmediğim çok bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısı ile eski kararda eylemin 'kasten öldürme' şeklinde nitelendirilmesine anlam veremiyorum. Esasen maktule isabet eden merminin yorgun veya seken mermi olması da söz konusudur. Bunun da dikkate alınarak hakkımda karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



Diğer sanıklar ve avukatları beraate ilişkin taleplerini dile getirirken, davanın katılanları Cemal Candaş, Nurcan Candaş ve Ezgi Sezgin avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini, sanıkların cezalandırılmasını istediklerini belirtti.



Mahkeme başkanı, savunmaların tamamlanmasının ardından davanın karara bağlanacağını belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.



5 sanığa beraat



Mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten'in üzerilerine atılı 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.



Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet



Sanık Şenol Şahin'i 'Ruhsatsız tabanca taşıma' suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığı 'Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.



Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ı 'Kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirmeleri' suçundan 16'şar yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gövle'nin 'Kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım' suçundan 8'er yıl hapis cezasına hükmetti.



Kaçma şüphesi dolayısıyla sanıklar Şenol Şahin ile Rıza Keten'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gövle'nin ev hapsi şeklinde adli kontrolünün kaldırılarak, imza şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Heyet, firari sanık Mithat Yılmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik kararın devamına hükmetti.



Davanın geçmişi



Şişli Belediyesi'nde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Yapılan yargılamada 18 Ocak 2019'da kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Şenol Şahin'in, 'Cemil Candaş'ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız tabanca taşıma' suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.



Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 16'şar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'nin de, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 8'er yıl hapse çarptırmıştı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten hakkında ise, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA