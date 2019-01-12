Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Yerel Medya Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara'da yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yaşar, "Ben Altındağ'ı, Keçiören'i bilmem, ancak Yenimahalle'yi sokak sokak bilirim. Başka bir ilçede, Ankara'da belediye başkanlığı yapamam. Hizmet sunabilmeniz için o kenti tanımanız gerekir" dedi.

Medya ve İletişim Derneğine üye gazete, televizyon ve radyo temsilcileri ile bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Medya ve İletişim Derneği Başkanı Savaş Şahin, "Öncelikle zor şartlar altında çalışan ve halkın doğru ve gerçek habere ulaşabilmesi için büyük emek veren bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Medya ve İletişim Derneği olarak mesleğimizi ilgilendiren sorunları birlikte aşabilmek adına güç birliği oluşturduk. Yenimahalle Belediye Başkanımıza davetimize katıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

10 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi kültür alanında da çok ileri adımlar attı, Cumhuriyetin kuruluşunda çok küçük bir bütçeyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından operanın temeli atılıyor. Aradan 90 yıl geçmesine rağmen Nazım Hikmet Kültür Merkezi gibi bir eser Ankara'da yok. Kültür ve sanata önem vermek zorundayız, kültür ve sanatın iki faydası var, birincisi kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi koruması, birbirimizi tanımak, ikincisi ise stresten insanları uzaklaştırmak. Bugün insanlarımızın en çok ihtiyacı olan şey yüzünü gülmesi. Bir ülkenin gelişmişliği kültür ve sanata verdiği önemle ölçülür" ifadelerini kullandı.

Belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Yaşar, "Spor aktivitelerinin yanı sıra, toplantıların ve etkinliklerin yapılabileceği 5 bin kişilik kapalı spor salonunu Yunus Emre Mahallemizde 17 Şubat tarihine kadar açmayı planlıyoruz ve seçim startını da burada vereceğiz. Bunlar belediyemiz bütçesine göre büyük yatırımlar, büyük eserler. Karşıyaka Pazar Yeri Sosyal Tesisleri'nin 30 bin metrekare kapalı alanı var. Buraya 5 yıldızlı otellerde bulunan kadın ve erkek ayrı hamam, taziye evi, kreş, etüt merkezleri, kütüphane, kafe ve otoparkı olan bir tesisi kazandırıyoruz. Bir tane düğün salonumuz vardı bugün on bir düğün salonumuz var. Salonlarımızda 3-5 bin lira gibi rakamlarla vatandaşlarımız düğünlerini yapabiliyor. Eğitime de desteklerimiz devam ediyor, sağlıklı bir toplum ve gelişme endeksini yakalamak isteyen bir toplumun yolu eğitimden geçiyor. Eğitime harcanan paraya acımıyorum, geleceğe harcanan para olarak görüyorum.

Siyasi hayatım boyunca hiç kavga etmedim, kavgayı sevmem. Kavga basit insanların işidir. Ben 10 senedir belediye başkanıyım, biriyle tartıştığımı yazabildiniz mi? Altı tane kaymakamla, kurum müdürleriyle çalıştım. Hepsi teşekkür ederek gitti. Devlet kurumları birbiri ile kavga ederse onun faturasını halk çekiyor. Kavga devleti yıpratır, ben bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yanayım. Ne bu koltuk bana bir değer verebilir, ne para değer verebilir. Ben değerimi aldım, ben bir köy çocuğuyum, Anadolu'dan gelmişim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde bir Anadolu çocuğu başkentin bir ilçesinde belediye başkanı olabilmiş. Bir başka Anadolu çocuğu Güneysu'dan gelmiş Cumhurbaşkanı olabiliyor, birisi Maliye Bakanı, diğeri parti genel başkanı olabiliyor. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Belediyeye siyaseti sokmadım, kimseyi ayırt etmedim, kimseyi ötekileştirmedim, tüm siyasi partilere eşit davrandım. Camilerimizin tamamına destek sunduk, yenilenmesi gereken kısımları yeniledik. Cami de cemevi de yaptık. İnançlara saygı göstermemiz gerekir. Bütün vatandaşlarımın inançlarına saygılıyım" ifadelerini kullanan Yaşar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde projeleri tamamladıktan sonra gelecek belediye başkanına yapacak başka bir iş kalmıyor. Ancak yapılanların boyatacak, tadilat yapacak, işletecek. Yenimahalle'yi küçülttüler, gelişme alanı yok. Yenimahalle Altındağ Belediyesi'nden küçük bir alana sahip. Bizim nüfusumuz 660 bin, Altındağ'ın nüfusu 370 bin, bizim bu seneki gerçekleşen bütçemiz 413 milyon TL, Altındağ'ın gerçekleşen bütçesi ile 260 milyon. Nüfus oranına baktığımızda afaki bir fark yok.

İnsani Gelişmişlik Vakfı'nın gelişmişlik endeksi sıralamasında Ankara'da 3 belediye var, Çankaya, Keçiören ve biz. Şu an biz 12. sıradayız, Keçiören Belediyesi 28. sırada, Çankaya Belediyesi ise 5. sırada. Ankara'nın tüm ilçelerini gezin, bir de Yenimahalle'yi, farkı göreceksiniz. Düzeniyle, yapılarıyla, yeşil alanlarıyla, kültür, sanat merkezleri ile, spor alanları ile şehirleşme hızını 10 senede ciddi bir şekilde yakaladık. Bizlere kimse park yapın, yol yapın diye gelmiyor, onlar zaten yapılıyor, 100 kişiden 90'ı iş için geliyor. En büyük sorunumuz istihdam sorunu. Kilit taşını, asfalt serimini kendimiz yapıyoruz, parkları kendimiz yapıyoruz, bina yapımı dışında bir çok şeyi kendimiz yapıyoruz.Ben müteahhide verilecek karı bir fazla çalıştırabileceğim işçiye verdim. Asgari ücret 2 bin liraya çıktı, bizim işçiye verdiğimiz en düşük ücret 2 bin 650 TL, ikramiyelerle 3 bin liraya yakın maaş veriyoruz. Çalışanlarımız da işlerini severek yapıyor."

Toplantıda sonunda Medya ve İletişim Derneği Başkanı Savaş Şahin tarafından Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Şahin'e plaket takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA