Yeni Zelanda'da bir medya şirketi 1 dolara Üst Yöneticisine satıldı Yeni Zelanda'nın en büyük medya kuruluşlarından Stuff'ın Üst Yöneticisi (CEO) şirketi 1 dolara satın aldı.

Yeni Zelanda'nın en büyük medya kuruluşlarından Stuff'ın Üst Yöneticisi (CEO) şirketi 1 dolara satın aldı.

Stuff'ı bünyesinde bulunduran Avustralya merkezli "Nine Entertainment"tan Avustralya borsasına yapılan açıklamada, Stuff'ın CEO Sinead Boucher'e ay sonuna kadar tamamlanacak anlaşma kapsamında satılacağı belirtildi.

"Nine Entertainment"ın CEO'su Hugh Marks, Stuff'ın yerel bir sahibinin olmasının rekabet ve Yeni Zelanda'daki tüketiciler açısından en iyi sonuç olduğunu ifade etti.

Şirketi 1 dolara alacak Boucher de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Alımla ilgili oldukça olumlu geri dönüşler aldığını belirten 49 yaşındaki Boucher, gazeteyi kapatma veya çalışan sayısını azaltma gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi.

Ülkedeki günlük gazetelerden birçoğunu basan ve bir haber sitesini yöneten Stuff'ın, 400 gazetecinin de aralarında olduğu 900 çalışanı var.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde ekonomik zorluklar yaşayan Stuff'ın salgından bu yana reklam gelirleri de düşmüştü.

Kaynak: AA