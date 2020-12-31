Yeni yıla doğru
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Yeni yıla doğru

31.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:21
Yeni yıla doğru

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yeni yıl mesajı yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yeni yıl mesajı yayımladı.

Gülsoy mesajında, insanlık ve ticari tarih açısından zor bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

2021 yılının birlik ve beraberliğin olduğu, üretim, istihdam ve istikrarın konuşulduğu bir yıl olması temennisinde bulunan Gülsoy, şunları kaydetti:

"2020 yılına damgasını vuran koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da ezberleri bozan bir yıl geçirdik. Ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Koronavirüs salgını ekonomiden eğitime, üretimden ticarete, lojistiğe kadar her sektörün teknolojiyle bütünleşmesi mecburiyetini ortaya koydu. Salgın ekonomik ve ticari hayatı sarssa da üçüncü çeyrekte alınan tedbirlerin sayesinde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde başlayan toparlanmanın devam edeceğini ümit ediyorum. 2021 yılının ilk çeyreğinde aşılama çalışmaları ile pandeminin etkilerinden kurtularak yeniden çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya, Kayseri ve Türkiye'nin ekonomisini geliştirmeye odaklanacağız. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi üyelerimiz, çalışmalarımızın merkezini oluşturacak. Camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, birlik beraberlik içinde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum."

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktıklarını belirterek yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

2021 yılının Türk milleti ve insanlık için huzur, mutluluk getirmesini istediğini aktaran Ataş, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya tarihine damga vuran bu seneye hep birlikte tanıklık ettik. Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 hepimizi birbirimizden uzaklaştırdı. Birçok yönüyle vatandaşlarımıza zor günler yaşattı. Koronavirüs salgını başta olmak üzere ülkemizde yaşanan deprem ve felaketlerde birçok canımızı yitirdik, acılarını en derinden hissettik. Bu duygular ve yaşanan acıları geride bırakmak ümidiyle 2021 yılını karşılıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Hep birlikte nice, sağlıklı ve mutlu, huzurlu yıllara."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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