Yeni Samsung Galaxy Watch Modellerinin Merak Edilen Özellikleri

Yeni Samsung Galaxy Watch ile Her Nerede Olursanız Olun Hayata Bağlı Kalın



Uzun pil ömrü, kullanıcının yaşam kalitesini izlemesini sağlayan fonksiyonları ve kişiselleştirilebilen tasarımı ile hayat tarzınızla uyum içinde

Samsung Electronics, yeni Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerini tanıttı. Galaxy Watch, Samsung'un Galaxy ekosisteminin en gelişmiş özelliklerini, uzun pil ömrü,sağlıkla ilgili fonksiyonlar ve kişiselleştirilmiş tasarımla birleştiriyor. Galaxy Watch, stres ve uyku izleme fonksiyonlarının yanı sıra, Gümüş, Gece Siyahı ve Pembe Altın renk seçenekleri; arayüz ve kayışlarda da kişiselleştirilebilir tasarım ve renkleri ile zengin bir görsel çeşitlilik sunuyor.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DH Kim, New York'daki küresel lansman ile aynı anda gerçekleştirilen Türkiye lansmanı sırasında şöyle konuştu:

"Yeni Galaxy Watch, kullanıcıların farklı hayat tarzları nedeniyle oluşan farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Daha uzun süre bağlı kalmayı sağlayan uzun pil ömrü ve sağlık durumunu takip eden geliştirilmiş fonksiyonları ile Galaxy Watch'un Türkiye'de çok ilgi ile karşılanacağını düşünüyoruz."

Dengeli bir yaşam için



Kullanıcının kendini iyi hissetmesini sağlamak için geliştirilen Galaxy Watch'ta bir yenilik olarak stres yönetimi takibi bulunuyor. Cihaz, yaşanan bir yüksek stres düzeyini otomatik olarak tespit ettiğinde, kullanıcının rahatlaması için nefes egzersizleri öneriyor. Geliştirilen uyku takibi fonksiyonu ise REM hareketleri dahil tüm uyku kademelerini takip ediyor. Böylece kullanıcıların uyku alışkanlıklarını düzenlemelerine ve dinlenerek güne başmalarına yardımcı oluyor.

Galaxy Watch kullanıcılara, fitness de dahil olmak üzere sağlıklı yaşamın diğer alanlarında da yardımcı oluyor. Yeni eklenen 21 kapalı ortam egzersizi ile birlikte toplam 39 farklı antrenman çeşidi Galaxy Watch ile izlenebiliyor. Dengeli beslenmenin egzersiz kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, Galaxy Watch ile alınan kalorinin izlenmesi ve kişiye özel uyarıların programlanması olanağı çok büyük bir kolaylık sağlıyor.

Galaxy Watch'un 80 saatin üzerine çıkan uzun pil ömrü her gün şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar sabahları, hatırlatma notlarından, hava durumundan ve ajandalarının en güncel halinden haberdar olma gibi özelliklerden faydalanabiliyor.

Şık ve zaman ötesi bir tasarım



Galaxy Watch;Gümüş, Gece Siyahı ve Pembe Altın renk seçenekleri; 46 mm ve 42 mm versiyonları ile kullanıcılara şık seçenekler sunuyor. Kullanıcılar bu çeşitliliğe ek olarak, farklı saat arayüzü seçenekleri ve farklı saat kayışları arasından zevklerine en uygun çeşitleri seçerek Galaxy Watch'un görünümünü kişiselleştirebiliyor. Bu kayış seçenekleri arasında yüksek kaliteli saat kayışı üreticisi Braloba ürünleri de bulunuyor.

Galaxy Watch, bir yandan markanın simgesi olan özel dairesel, döner bezeli ile Samsung akıllı saatlerden devraldığı tüm özellikleri taşırken, bir yandan da Her Zaman Açık ekranına özgü dijital görünüme ve geliştirilmiş kullanım özelliklerine de sahip. Galaxy Watch, ilk kez analog saatlerin tik-taklarını ve saat başlarını haber veren sinyallerini de beraberinde getiriyor. Yüzeyindeki tüm ayrıntıları görünür kılan derinlik efektiise, Galaxy Watch'a geleneksel bir saat görünümü ve duygusu kazandırıyor. Galaxy Watch, Corning® Gorilla® Glass DX+ teknolojisi ve 5 ATM derecesine sahip su geçirmezliği ve sertifikalandırılmış askeri standartlardaki dayanıklılık kapasitesi sayesinde her türlü çevresel koşulda uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Samsung Galaxy ekosisteminin en gelişmiş özellikleri Galaxy Watch'ta bir araya geldi



SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, ve Bixby'nin bir araya gelerek oluşturduğu Galaxy ekosisteminin tüm gelişmiş özelliklerini barındıran Galaxy Watch, aynı zamanda Spotify ve Under Armour gibi ortaklarından da aldığı güçle kusursuz bir deneyim sunuyor. Smart Things desteği sayesinde Galaxy Watch ile bağlantılı cihazlara ulaşım ve bunların kontrolü (örneğin; sabahları ışıkları yakmak ya da televizyonunuzu açmak, yatağa girmeden ısıyı ayarlamak) bileğinize bir dokunuş kadar kolay.

Samsung, müzik ve multimedya kullanımını Galaxy Watch ile daha da kolaylaştırdı. Kullanıcılar çevrimiçi ya da çevrimdışı Spotify modunda bir akıllı telefon olmaksızın müzik dinleyebiliyorlar, Samsung Knox ile bilgilerinin güvenliğini sağlayabiliyorlar ve Samsung Flow ile PC ya da tabletlerini açabiliyorlar.

Samsung Galaxy Watch Eylül ayında Türkiye'de

Galaxy Watch'un tüm renk seçenekleriyle Türkiye'de Eylül ayı içerisinde satışa sunulması planlanıyor. Ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch Özellikleri

Model

Galaxy Watch 46mm Gümüş

Galaxy Watch 42mm Gece Siyahı

Galaxy Watch 42mm Pembe Altın

Ekran

1.3" (33mm), Circular Super AMOLED (360 x 360)

Renkli Her Zaman Açık Ekran

Corning® Gorilla® DX+

1.2" (30mm), Circular Super AMOLED (360 x 360)

Renkli Her Zaman Açık Ekran

Corning® Gorilla® DX+

Boyut

46 x 49 x 13

63g (kayışsız)

41.9 x 45.7 x 12.7

49g (kayışsız)

Saat Kayışı

22mm (Değiştirilebilir)

Renk Seçenekleri: Siyah, Okyanus Mavisi, Gri

20mm (Değiştirilebilir)

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri, Kırmızı, Sarı, Mor, Pembe, Bulut Grisi, Kahverengi

Batarya

472mAh

270mAh

AP

Exynos 9110 Çift Çekirdek 1.15GHz

OS

Tizen temelli Wearable OS 4.0

Bellek

Bluetooth®: 768MB RAM + 4GB Dahili Bellek

Bağlanırlık

3G/LTE, Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass

Sensör

İvme ölçer, Jiroskop, Barometre, HRM, Ortam Işığı

Şarj

WPC tabanlı kablosuz şarj edilebilir

Dayanıklılık

5ATM + IP68/ MIL-STD-810G

Uyumluluk

Samsung: Android 5.0 ya da daha yeni

Diğerleri: Android 5.0 ya da daha yeni

iPhone 5 ve üstü, iOS 9.0 ya da üstü

? Galaxy Watch'ın mobil ağ üzerinden Samsung dışı akıllı cihazlar ile aktivasyon özelliği bazı ülkelerde bulunmayabilir.

https://www.teknotalk.com/samsung-yeni-samsung-galaxy-watch-akilli-saatlerini-tanitti-64955/