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'Yeni normal'in ilk 15 günü

İTO kayıtlarına göre normalleşmenin ilk 15 gününde İstanbul'da kurulan firma sayısı, Mayıs ayının son iki haftasına göre yüzde 54 artarak 2 bin 416'ya ulaştı.

'Yeni normal'in ilk 15 günü
17.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:25

İTO kayıtlarına göre normalleşmenin ilk 15 gününde İstanbul'da kurulan firma sayısı, Mayıs ayının son iki haftasına göre yüzde 54 artarak 2 bin 416'ya ulaştı. Kapasite raporu talebi iki katının da üzerine çıkarak 286 olurken, dış ticaret belge talebi de 100 bine yaklaştı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Firmalarımız pandeminin esiri olmadan, Kovid-19 sanki kalıcıymışcasına tüm ayarlarını güncelleyip yoluna devam etme kararlılığını ortaya koyuyor" dedi.

İstanbul'da kurulan firma sayısı, 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ilk 15 gününde, normalleşme öncesindeki iki haftaya göre yüzde 54 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İTO'da 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasındaki 11 iş gününde 2 bin 416 yeni firma kuruldu. 12-31 Mayıs tarihleri arasındaki 11 iş gününde ise kurulan firma sayısı 1 bin 563 olarak gerçekleşmişti. Böylece normalleşme sonrası artış yüzde 54 oldu.

Firmaların imalata ilişkin kapasite raporu talebi, bu dönemde yüzde 120 artışla 286'ya yükseldi. Dış ticaret belgelerinde ise artış trendi devam ederek, verilen belge sayısı 100 bine yaklaştı. Faaliyet belgesi talebi de 26 bini geçti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu rakamların, iş dünyasının 'yeni normal'de sarf ettiği büyük gayreti gösterdiğini kaydetti. Avdagiç, "Firmalarımız pandeminin esiri olmadan, sanki kalıcıymışcasına tüm ayarlarını güncelleyip yoluna devam etme kararlılığını ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

"Kontrollü hayatta kontrollü yükseliş devam ediyor"

Avdagiç, "Sağlıklı bir karşılaştırma için yeni normalin 11 iş gününe denk gelen ilk 2 haftası ile bayram tatilleri çıkarıldıktan sonra 12-31 Mayıs günleri arasında kalan 11 iş günü mukayese edilerek bu rakamlara ulaşıldı. Kontrollü hayatta kontrollü yükseliş devam ediyor. Ekonominin can damarı olarak nitelenen birçok küçük işletme faaliyetine tekrar başladı. Tüm bu veriler Kovid-19'un ekonomi üzerindeki etkilerini hafta hafta geride bıraktığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, "Yeni normal adı üstünde geçici değil, bundan sonra sürekli devam edecek bir hayat biçimimiz olacak. Pandemiden geri kalan süreçte maske, mesafe ve temizlik üçlüsüyle mücadele ederek daha çok üreteceğiz" dedi.

"Kredi tarafında önemli bir canlanma oluştu"

Avdagiç, iş dünyasının ortaya koyduğu çalışmayı yansıtan İTO verilerini BDDK verilerinin de desteklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Tüketici kredileri 5 Haziran ile biten haftada 3.8 milyar lira arttı. Bir haftada 685 milyon liralık konut kredisi, 108 milyon liralık taşıt kredisi, 3 milyar liralık da tüketici kredisi kullanıldı. Bu da hükümetimizin ortaya koyduğu desteklerin özellikle kredi tarafında önemli bir canlanma oluşturduğunu gösteriyor. Bunun konut ve taşıt başta olmak üzere talepteki artırıcı etkisi memnuniyet verici." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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