Yeni mezun olan hekimler pandemi sürecinde görev yapmaya hazır
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Yeni mezun olan hekimler pandemi sürecinde görev yapmaya hazır

Yeni mezun olan hekimler pandemi sürecinde görev yapmaya hazır Şanlıurfa'da sosyal mesafeli yemin töreni Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 20'nci dönem mezunlarını verdi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 akademik yılı yemin töreni, korona virüs önlemleri kapsamında maskeli ve...

06.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:50

Yeni mezun olan hekimler pandemi sürecinde görev yapmaya hazır

Şanlıurfa'da sosyal mesafeli yemin töreni

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 20'nci dönem mezunlarını verdi

ŞANLIURFA - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 akademik yılı yemin töreni, korona virüs önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Okuldan mezun olan 105 hekim pandemi sürecinde görev yapmaya hazır.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mezuniyet törenleri iptal edilmişti. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı mezun olan 105 hekim için mezuniyet töreni yerine, sosyal mesafe kuralları kapsamında yemin töreni gerçekleştirdi.

Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesinde yer alan amfi tiyatroda yapılan yemin törenine Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Üniversite Hastanesi Başhekimi Öğr. Dr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Tıp Fakültesi 20'nci dönem birincisi Musa Doğru, mezunlar adına bir konuşma yaptı. Ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 105 genç hekimi mezun ederek meslek hayatına uğurlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Dekan Deniz, Covid-19 salgını nedeniyle arzu ettikleri mezuniyet törenini gerçekleştiremediklerini, özellikle ailelerin evlatlarının bu mutlu gününde yanlarında olmalarını çok arzu ettiklerini ancak onların sağlığını korumak adına sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sadece yemin töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Dekan Prof. Dr. Mustafa Deniz, "Fakültemizin bu gururlu gününde, sevgili genç hekimlerimizi, onları büyük emek ve özveriyle bu aşamaya getiren ailelerini ve fakültemizin değerli hocalarını en içten dileklerimle kutluyorum. Değerli aileler, altı yıl önce bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, biraz sonra yemin ederek hekimlik unvanını alacaklar. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Göstermiş olduğunuz fedakarlıklardan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Fakültemizin değerli akademisyenleri, fakültemize geldikleri andan itibaren cevher gibi işlediğiniz sevgili öğrencilerimizi, mesleki ve sosyal yaşamlarında başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirerek bugüne getirdiniz. Onlara sadece hekimlik mesleğini öğretmekle kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, ekibin bir parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrettiniz. Mezun olan hekimlerimizin yüksek bilgi donanımı ile mezun olmalarında göstermiş olduğunuz bu çabalardan dolayı mezunlarımız, aileleri ve fakültemiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. En az sizler kadar bizler de heyecanlı, mutlu ve gururluyuz. Yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Hiç kuşkum yok ki, donanımlı ve öz güvenli hekimler olarak sizler, burada elde ettiğiniz bilgi birikiminizi, edineceğiniz deneyimler ve yeni kazanımlarla zenginleştireceksiniz. Başarılarınızı duymak bizler için en büyük gurur ve memnuniyet kaynağı olacaktır. Biraz sonra hekimlik yeminini edeceksiniz. Bu yemin sizlere çok büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Ben sizlerin bu sorumlulukların bilincinde olduğunuzdan eminim. Hekimlik, insanı yaşatmayı ve insana daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, saygın ve onurlu bir meslektir. "Bu onurlu mesleğe ilk adımlarını atan, siz genç hekim arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve sizlerle ayrı ayrı gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Ülkemizin sağlık ordusuna yeni neferler yetiştirmenin gururunu yüreğinde hissettiğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Geçen yıl bu zamanlarda stadyumda büyük bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiştik. Coşkulu bir şölen şeklinde geçmişti. Bu yıl korona tedbirleri kapsamında yapamadığımız mezuniyet törenimizi eylül ayında gerçekleştirme ümidindeyiz. Değerli hocalarımın gözetiminde altı yıllık hekimlik eğitiminizi tamamladınız. Mesleğinizi icra etmeye hazır vaziyettesiniz. Fakülte birincisi arkadaşınızın dediği gibi sloganımız, 'Yakınlarınıza yapılmasını istemediğinizi, kesinlikle hastalarınıza da yapmayın'. Görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize inancım tamdır. Sizler Harran Üniversitesinin birer temsilcisisiniz. Ailelerinize de sizleri bu zamana getirdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki hayatınızda sevdiklerinizle birlikte başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Fakülte sıralamasında ilk 3'e giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Üniversite Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek'in, 20'nci dönem mezunlarına yemin ettirmesiyle program sona erdi.

Yeni mezun olan hekimler pandemi sürecinde görev yapmaya hazır

Kaynak: İHA

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