Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırdı. Malatyaspor'un golü 77. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan açtığı ortada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in kafa vuruşuyla geldi. Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, Partizan-Connah's QN eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(İHA)

Kaynak: İHA