Yeni Malatyaspor - Partizan maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan 'ı 1-0 yendi. İlk maçta rakibine 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor, bu skorla Avrupa'ya veda etti.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi iyi temsil ettiklerini ifade etti. Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Yalçın, sıcak havada zor bir müsabaka olduğunu ancak iyi mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi: "90 dakikanın tamamında tur için oynadık, turun içerisinde kaldık. Son anlarda kaçan 2 net pozisyonumuz vardı. Futbolun acı tarafı bu olmayınca olmuyor. Turu atlayamadığımız için üzgünüm. Bugün çok mutlu da ayrılabilirdik ama istediğimiz olmadı. İlk maçta yaptığımız savunma hatası, konsantre bozukluğu turu atlamamızı engelledi. Oynadığımız takım da bana göre zayıf bir takım ekstra bir takım değil. Kolay değil tecrübe kazandık. 4 maç oynadık bizim için iyi bir tecrübe oldu. Turu kaybettiğimiz için üzgünüz."Sergen Yalçın, bir gazetecinin, '2-0'ı bulabilme adına biraz daha erken risk alabilir miydik' sorusuna, "Oyuna başlarken de başladığımız kadro riskli gibi bir durum söz konusuydu. Kadronun riskli olup olmadığı oyuncuların saha içerisindeki mücadeleleri tayin eder. Hamle konusunda biz sezondan beri transferle ilgili çok çaba sarf ediyoruz. Başkan ve yönetimle de konuştuk. Yaklaşık 1,5 aydır antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Hala 3-4 oyuncuya daha ihtiyacımız olduğunu beyan ediyorum. Yönetime de ısrarla beyan ediyorum ama istediğimiz oyuncuları alamıyoruz. Öyle bir sorunumuz var. Gökhan da Guilherme de daha hazır değiller. Bu havada böyle mücadele etmeleri bana göre çok iyi. İyi mücadele ettiler. Tabii sıkıntı yaşıyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçta 2 stoperimizde oynayamayacak. Biz isteklerimizi bildiriyoruz ama isteklerimiz maalesef olmuyor. Oyunla ilgili şunu söyleyeyim; ilk yarıda bir penaltı pozisyonu var. Bizim gördüğümüz yüzde yüz penaltı, hakemin es geçmesi çok enteresan. Açık el ceza içerisinde kural çok net penaltı gibi göründü bize. Avrupa'da maalesef hakemler çok enteresan düdükler çalabiliyorlar. Adamlar 10-15 dakika yerde yattılar, 7 dakikalık bir uzatma süreci verdi hakem, bu çok az bir süre. Sürekli sakatlanıyorlar ve yerde yatıyorlar. Buda bizden nasıl korktuklarını gösteriyor. Haklılar da. Bizim mantalitemize göre turu geçememeleri lazımdı ama futbol bu her şey her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Sezon başında geniş ve alternatifli bir kadro istiyorduk ama maalesef öle bir kadro derinliği kuramadık, o yüzden üzgünüz. Ama hem ülke hem de Malatya adına elimizden gelenin maksimumunu yapmaya çalıştık" cevabını verdi."MAALESEF TUR ATLAMAYA YETERLİ OLMADI"Yalçın, bir gazetecinin, "Planlarınızın kusursuz işlediğini düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Mücadele açısından takımımızdan memnunuz. Oyunsal anlamda ciddi eksiklerimiz var. Ciddi savunma hataları yapmadık. İlk maçta yaptığımız hatalar işi zora soktu. Bizde belirli bir oyuncu kadrosu var. Bizden çok ekstra performans beklememeniz lazım. Biz olması gerektiği gibi oynadık. Yiyeceğimiz bir gol bizi turun dışına atabilirdi. 90 dakika turun içerisinde kalmak istedik. Bu mücadeleyi de verdik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ülkemizi iyi temsil ettik. Maalesef tur atlamaya yeterli olmadı" şeklinde cevap verdi."FİZİK, GÜÇ OLARAK LİGE HAZIR DURUMDAYIZ"Bir gazetecinin Süper Lig'e takımın hazır olup olmadığını sorması üzerine Yalçın, şöyle cevap verdi: "4 resmi maç oynadık. Bunların hepsi de zor maçtı hem oyunsal hem psikolojik anlamda. Bu oyunlar bizi bir yerlere getirdi. Son oynadığımız maç takım olarak iyi bir görüntü sergilememize neden oldu. Bugün takım olarak iyi bir görüntü sergiledik, mücadele ettik. Agresiftik, rakibe temaslı oynadık. İstediğimiz oyunu oynamadık ama 3-1'in rövanşında istediğimiz gibi olmuyor. Biz gol atacağımızı biliyordum. Eleyecek pozisyonları da bulduk. Ben iyi bir takım görüntüsü sergilediğimizi düşünüyorum. Baktığımız zaman takımımız fizik, güç olarak lige hazır durumda."MILOSEVIC: İKİ MAÇA DA BAKARSAK BİZ TURU GEÇMEYİ HAK ETTİKUEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Partizan'ın teknik direktörü Savo Milosevic, iki maça baktıklarını turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.Milosevic, "Maçı iyi oynadık. Erken gol yedik. İkinci yarıda da iyi oyun gösteremedik ama çok istekli ve hırslıydık o yüzden turu geçtik. Malatyaspor da ikinci yarıda fiziksel olarak düştü, bizim işimiz daha kolaydı. İki maça da baksak biz turu geçmeyi hak ettik" dedi.Milosevic, bir gazetecinin, "Sürprizlerle dolu bir gece oldu mu" sorusuna "Ben ona katılmıyorum. Malatyaspor bize bir sürpriz yapmadı. Bir hata yüzünden erken gol yedik fakat Malatyaspor'un hızlı oynayacağını biliyorduk. 90 dakika hücum yapmaları mümkün değildi. Maç bizim beklediğimiz gibi geçti. Maçtan önceki toplantıda Malatya çok kaliteli bir takım. Maçın bizim zor olacağını söyledim. Malatya'nın bize gol atması sürpriz değildi" şeklinde cevap verdi.Milosevic, bir gazetecinin "penaltı pozisyonu için ne diyecek" sorusuna ise "Ben hakemleri yorumlamıyorum" cevabını verdi.Malatya'da güzel bir atmosferin olduğunu kaydeden Savo Milosevic, "İki takım da çok güzel bir maç oynadı. Güzel bir stat ve atmosfer. Gazeteciler turu niye geçtiğimize kanıt bulmak istiyorlar. Malatyasporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Turu geçseler, tekrar onları tebrik ederdim" diye konuştu.Milosevic, bir gazetecinin "Erken gol yemeniz oyun planınızı bozdu mu" sorusuna ise "Gol bizim oyunumuzu etkilemedi. Tüm maçı istediğimiz şekilde oynadık" şeklinde cevap verdi.Bir gazetecinin, "UEFA Disiplin Kurulu, ırkçı davranışlardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Irkçılıkla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz" sorusuna, Milosevic, "Bizim stadımızda ırkçılıkla ilgili bir şey olmadı ve hiçbir zaman olmaz da. Bizim öyle bir problemimiz yok. Bizim 2 Afrikalı, 1 Japon oyuncumuz var. Bizde gerçekten öyle bir şey yok. O söyledikleri şeyler bizim rakibimiz Kızılyıldız'ın taraftarıyla ilgili bir şey, onların takma adı da öyle. Irkçılıkla ilgili bir şey olmadı. Öyle bir problemimiz yok" cevabını verdi.Savo Milosevic, "Turu geçtiniz, bir üst turda Molde mi yoksa Aris mi hangi takımı isterdiniz" sorusuna ise "Düşünmüyoruz. Malatyaspor onlardan daha kaliteli. Malatyaspor'u geçtiysek, onları da geçeriz" şeklinde cevap verdi.

