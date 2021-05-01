Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına 3 yeni isim atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Selim Tokaç da görevden alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye 21 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre ikiye bölünmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atanmıştı. Bölünen bakanlıkların yardımcıları belli oldu.

BAKAN YARDIMCILIKLARINA 3 İSİM ATANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Ahmet Erdem atandı.

GENEL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Erdoğan atamaların yanında bir de görevden alma yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü Selim Tokaç görevden alındı.

İsmail Ergüneş

İSMAİL ERGÜNEŞ KİMDİR?

Ortaokul ve Lise yıllarında Milli Gençlik Vakfı Hassa Şubesinin kuruluşu ve sonraki çalışmalarında aktif olarak yer aldı.1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim dalında "Yasama Sorumsuzluğu" konulu tezi ile tamamladı.

AK Partinin kuruluşu ile birlikte sırasıyla AK Parti İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk, İl Başkanlığı Çalışma Grubu ve yine eş zamanlı olarak AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlı'ğı Çalışma Grubu ve İlçe Seçim Kurullarında aktif üye olarak görev yaptı. 2006 yılında yapılan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. 2008 yılında yapılan İlçe 3. Olağan kongresinde İlçe Başkanlığı'na seçildi. AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresinde tekrar bu göreve getirildi. Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu üye, üyelik ve onursal Başkanlık görevlerinde bulundu.

25 yıldır Gaziosmanpaşa'da ikamet etmekte birlikte aynı ilçede 19 yıldır serbest avukatlık yapıyor.

Lütfihak Alpkan

LÜTFİHAK ALPKAN KİMDİR?

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Alpkan, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ve 1997 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Genel İşletme alanında yüksek lisans dereceleri aldı. 2000 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Genel İşletme alanında doktorasını tamamladı.

Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik vb. konularda eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerini sürdüren Alpkan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, Vekil Dekanlık, Rektör Danışmanlığı gibi idari görevler üstlendi. Alpkan, 2004'te Yönetim ve Organizasyon alanında "doçent" ve 2009'da "profesör" unvanını aldı.

Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği kurucu Başkan Yardımcısı ve International Strategic Management Conference'ın Başkanı olan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Halen İTÜ Rektör Yardımcısı olan Alpkan evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Erdem

AHMET ERDEM KİMDİR?

1956 yılında Tokat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta, lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara'da tamamladı.

Sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde bulundu.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı.

28 Ağustos 2015'te kurulan 63. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

25 Kasım 2015 tarihinden itibaren tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

25 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

01 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.