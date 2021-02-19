Yeni Adana Stadyumu'nda siftahı Paixao yaptı
19.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:47
Bugün törenle hizmete açılan Yeni Adana Stadyumu'nun ilk golünü, Altay'ın Portekizli Marco Paixao attı.
Bugün törenle hizmete açılan Yeni Adana Stadyumu'nun ilk golünü, Altay'ın Portekizli Marco Paixao attı.
Yeni Adana Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni stadın ilk karşılaşmasında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nun ilk golünü, 4'üncü dakikada konuk ekip Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR