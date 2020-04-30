Yemenli eski bakandan "Aden'i geri almak için savaş hükümeti kurulsun" çağrısı

Eski Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, geçici başkent Aden'i "sözde özerklik" ilan eden Güney Geçiş Konseyinden (GGK) geri almak için "savaş hükümeti" kurulması çağrısı yaptı.

Eski Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, geçici başkent Aden'i "sözde özerklik" ilan eden Güney Geçiş Konseyinden (GGK) geri almak için "savaş hükümeti" kurulması çağrısı yaptı.

Cebvani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sayın Başkan (Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi), Aden'in geri alınması inin Muin Abdulmelik'in (Yemen Başbakanı) değiştirilmesini ve yerine bir savaş hükmeti oluşturulması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), GGK üzerinden Aden'i kontrol altına aldığına, Sokotra adası için de askeri mücadeleye giriştiğine ve güneyde GGK kontrolü altında olmayan illerin kaybedilmesinin zaman meselesi olduğuna dikkati çeken Cebvani, Cumhurbaşkanı Hadi'ye hitaben "Bu felaketin sorumlusu olmaktan kaçının." çağrısında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, 28 Mart'ta Başbakan Abdulmelik tarafından görevden alınmıştı.

Güney Geçiş Konseyi'nin sözde "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Kaynak: AA