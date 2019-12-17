Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Birliği: Husiler, bir yılda binden fazla sivili kaçırdı

17.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:28

Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Birliği, İran destekli Husilerin, Stockholm Anlaşması'nın imzalandığı 13 Aralık 2018'den bu yana 1222 sivili kaçırdığını açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Husilerin kaçırdığı siviller arasında 11 kadın bulunduğu, 104 kişinin şiddetli işkenceye maruz kaldığı, sağlık hizmetlerinden yoksun bırakıldığı ve bu nedenle 24 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Husilerin kaçırdığı sivillerden 57'sini sözde yargılayarak bunlardan 47'sini idama mahkum ettiği kaydedildi.

Birliğin açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçlerinin de 56 sivili kaçırdığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 1 Eylül'de, Husilerin alıkoyduğu kişilerin tutulduğu hapishane niteliğindeki binaya düzenlediği saldırıda 134 sivilin öldüğü aktarıldı.

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Yemen'de yakınları Husiler ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler tarafından kaçırılan aileler, birlikte hareket etmek amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Kaynak: AA