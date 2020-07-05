- Yemen'de çekirge istilası
- Yemen'de çekirge istilası Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı.
05.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:56
- Yemen'de çekirge istilası
SANA - Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı.
Yemen'in başkenti Sana'yı çekirge sürüsü istila etti. Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.
Kaynak: İHA