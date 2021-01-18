Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı
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Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı

18.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:17
Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yaptığı atamalar nedeniyle Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yaptığı atamalar nedeniyle Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı.

GGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hadi'nin cuma günü Şura Meclisi ve Başsavcılık makamlarına yaptığı atamalara tepki gösterildi ve tek taraflı alınan bu kararının Konsey ile meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'na dönük açık bir ihlal ve baltalama girişimi olduğu öne sürüldü.

Riyad Anlaşması'nı akamete uğratmayı ve yeni hükümeti başarısızlığa uğratmayı hedefleyen mükerrer çalışmaların kınandığı açıklamada, GGK ile istişare edilmeden alınan bu kararlar gözden geçirilmezse "uygun adımlar" atılacağı tehdidinde bulunuldu ancak ayrıntı verilmedi.

Yemen hükümetinden ya da Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Hadi, cuma günü, Ahmed Salih el-Musa'yı Başsavcı ve Ahmed bin Dağr'ı Şura Meclisi Başkanı olarak atamıştı.

GGK ile hükümet arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın hükümetin kurulmasıyla ilgili uzlaşıya varılmasını öngördüğü ancak hükümet dışı yapılacak atamalarda ön istişare yapılması zorunluluğuna işaret etmediği belirtiliyor.

Yemen'de Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümet 26 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Yeni hükümetin bakanları 4 Ocak'ta geçici başkent Aden'de resmi olarak görevlerine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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