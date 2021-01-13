Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı: "Husiler, BM Temsilcisi Griffiths'in Sana'yı ziyaret etmesini engelliyor"
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Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı: "Husiler, BM Temsilcisi Griffiths'in Sana'yı ziyaret etmesini engelliyor"

13.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:16
Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı:

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana'yı ziyaret etmesini engellediğini belirtti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana'yı ziyaret etmesini engellediğini belirtti.

Mihlafi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Husileri, eski BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'e 22 Mayıs 2017'de suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

"İsmail Vild Şeyh Ahmed'e suikast girişiminde bulunan Husiler, bugün mevcut temsilci Martin Griffiths'in Sana'yı ziyaret etmesini engelliyor." ifadelerini kullanan Mihlafi, Husilerin ayrıca, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını engellediğini ve bu yardımları çaldığını kaydetti.

Griffiths, 6 Ocak'ta Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile bir araya gelmiş ve ülkedeki kriz ile barışı sağlama yollarını görüşmüştü.

BM, Yemen krizinin çözümü için yıllardır diplomatik düzeyde girişimlerde bulunuyor ancak bu girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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