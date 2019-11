"Yedi Dünya, Bir Gezegen" 15 Kasım'da izleyiciyle buluşuyor

05.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:34

BBC Earth tarafından hazırlanan "Yedi Dünya, Bir Gezegen (Seven Worlds, One Planet)" belgesel dizisinin ilk bölümü "Antarktika" 15 Kasım'da seyirci karşısına çıkıyor.

Doğa bilimci Sir David Attenborough tarafından seslendirilen belgeselin gala gösterimi Soho House Istanbul'da gerçekleştirildi.

Gösterim sonrasında katılımcıların sorularını cevaplayan programın yapımcılarından Fredi Devas, belgeselin 41 ülke ve 92 ayrı bölgede bin 500 kişiyi geçen uluslararası bir ekip tarafından hazırlandığını söyledi.

Belgesele ilişkin bilgi veren Devas, "Bu yapım için biyolojik çeşitlilik konusunda şimdiye kadar üretilen en büyük seri diyebilirim. Belgesel renkli yaratıklardan ve nefes kesen manzaralardan çok daha fazlasını, güçlü bir mesajı özünde tutuyor." diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıl süren çekimlerde pek çok zorlukla karşılaştıklarını vurgulayan Devas, şunları kaydetti:

"Antarktika'da 9 metre buzul deldik ve uzman dalgıçlar suya dalar gibi buzulun içerisine daldılar. Bu açıdan teknik dalış oldukça zorlayıcıydı. Dalgıçlar dakikalarca halatsız ve buzullardan dolayı sinyal alamadıkları için GPS'siz yüzmek zorunda kaldılar. Çıkışı nereden geldiklerini hatırlayarak bulmak zorunda kaldılar. Bu oldukça ürkütücüydü."

"Dünyamız çok hızlı değişiyor"

Devas, Antarktika'nın oldukça zor aynı zamanda büyüleyici bir kıta olduğunu, orada yaşanan hayvan hikayelerini belgeselin merkezine koymak istediklerini dile getirdi.

Uzak coğrafyalardaki hayatın da insanların yaptıklarından etkilendiğini vurgulayan Devas, belgeseldeki albatroslarla ilgili bölümün ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Albatros kuşlarıyla ilgili 3 yıl önce bir bilim adamıyla uzun bir görüşme yaptığını anımsatan Devas, yakın zamanda yavruların rüzgarla yuvadan düştüklerini ve ebeveynlerinin düşen yavrularını tanımadığını duyduğunda bunun harika bir hikaye olduğunu düşündüğünü aktardı.

Devas, "Dünyamız çok hızlı değişiyor. Çekime gittiğimde ekibe anlattım, onlar için bunu yakalamak soğuk ve rüzgar nedeniyle çok zordu, fakat bunu başardılar. Yuvadan düştüklerini görmeleri onlar için de çok duygusal anlardı. Orada ne olduğunu ilk defa yakalamış olduk." şeklinde konuştu.

Daha önceki belgesellerde helikopterle çekim yaptıklarını fakat droneun hayvanları ürkütmeden çok daha sessiz çalıştığı için avantajlı olduğunu ifade eden Devas, "Hayvanların tam üzerinde gidebiliyor ve hayvan dronedan rahatsızlık duymuyor. Bu gezegen için de daha iyi bir şey. Ayrıca çantanıza atıp istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Artık çok daha fazla hayvan davranışını havadan yakalayabiliyoruz, belgeselde de bu görüntüler yer alıyor." dedi.

"Buradaki ekip gerçek bir öncü"

BBC Stüdyoları Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Natasha Hussain ise yapımın BBC'nin Bristol'deki doğal tarih veya vahşi yaşam temalı içerikler üreten Natural History Unit'in kalitesini tüm yönleriyle barındırdığını ifade etti.

Belgesel serisinin yapımında rol alan ekibin gerçek bir öncü olduğunu dile getiren Hussain, "Yeni şeyler keşfetmek için doymak bilmeyen bir açlık duyuyorlar. Bu macera hissi bizleri doğa tarihine dair görülesi yerlere gitmeye zorladı." dedi.

Hussain, Planet Earth II yapımından bu yana her sene yeni bir içerik üretmeye odaklandıklarını ve bunu 2023'e kadar devam ettireceklerini belirterek, "Başka hiçbir yayıncının, doğal hayata dair bu denli adanmışlığın yanına dahi yaklaşması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımın bazı ülkelerde gösterilmeye başlandığını dile getiren Hussain, "Daha önceki belgesellerde olduğu gibi dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde yayınlanacak ve Türkiye'de de 15 Kasım'dan itibaren izlenebilir olacak." diye konuştu.

BBC'nin önceki belgesellerinin bütün dünyada çok sayıda insan tarafından izlendiğini hatırlatan Hussain, "Biz bunları mümkün olduğu kadar dünyanın her yerindeki insanlar tarafından görülebilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hussain, yedi bölümün her birinin dünyanın karşılaştığı bir tehditle ilgili olduğunu, bütün bunların ekibin uzmanlığı, sabrı, adanmışlığı ve tutkusu sayesinde başarıldığını ve bu harika ekip çalışması sayesinde bu hikayelerin anlatılabildiğini sözlerine ekledi.

Her bölümde farklı bir kıta ele alınıyor

Yedi kıtayı ve bu kıtalara has hayvanların yaşantısını anlatan ve yedi bölümden oluşan "Seven Worlds, One Planet", her bölümde farklı bir kıtayı ele alıyor.

Antarktika ile başlayan, Asya, Güney Amerika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika ile devam eden belgesel serisi, bu coğrafyalarda yaşayan hayvanların görülmemiş hallerini izleyiciyle buluşturuyor.

Her bölümünde canlı çeşitliliğini vurgulayan, insanoğlunun hüküm sürdüğü modern dünyada hayvanların göğüs germek zorunda kaldığı mücadeleyi de anlatıyor.

"Antarktika" 15 Kasım'da seyirciyle buluşacak

Belgesel dizisinin ilk bölümü "Antarktika", 15 Kasım Cuma gecesi Digitürk, Tivibu ve D-Smart platformlarında yer alan BBC Earth kanalında izleyiciyle buluşacak.

Hikayeleri Sir David Attenborough'un anlatımı ve Hans Zimmer'in müzikleriyle harmanlayarak sunan yapımın tekrar gösterimleri ise 17 Kasım Pazar 13.15 ve 20.00 saatlerinde izlenebilecek.

Kaynak: AA