Yayladağı'nda Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanıyor
09.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:02
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanacağını bildirdi.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanacağını bildirdi.
Çelik, yazılı açıklamasında, yaklaşık 35 milyon liraya mal olacak Şakşak Göleti ve Sulaması Proje'nin Yayladağı ilçesinde yapımına başlanacağını belirtti.
Projelerin gerekli ödenek ve izinlerinin alındığını aktaran Çelik, projenin 1060 arazinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli