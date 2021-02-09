Yayladağı'nda Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yayladağı'nda Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanıyor

09.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:02
Yayladağı'nda Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanıyor

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanacağını bildirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanacağını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, yaklaşık 35 milyon liraya mal olacak Şakşak Göleti ve Sulaması Proje'nin Yayladağı ilçesinde yapımına başlanacağını belirtti.

Projelerin gerekli ödenek ve izinlerinin alındığını aktaran Çelik, projenin 1060 arazinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Selami Şahin Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Serdar Aziz Abdullah Avcı Aykut Kocaman Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yayladağı'nda Şakşak Göleti ve Sulama Projesi yapımına başlanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 20:03:31. #1.14#
title