Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü, kırılan aynadan yakalandı

ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı alkollü Mustafa D. (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mustafa D.'ye çarpıp kaçan sürücü Pınar A., kaza sırasında otomobilin kırılan aynasından yola çıkılarak yakalandı.

Kaza, geçen hafta pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa D.'ye, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çevredeki bir esnafın ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa D., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa D.'nin 3.7 promil alkollü olduğu belirlendi. Mustafa D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza sırasında aracın aynasının kırıldığını belirledi. Kırık ayna parçasından yola çıkan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden 01 AFN 937 plakalı otomobilin aynasının olmadığını tespit etti. Ekipler, aracı merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halindeyken buldu. Aracın sürücüsü Pınar A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Pınar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR