Yayalar için tehlike oluşturan dallar budanacak

02.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:56

Kırklareli Belediyesi'nin talebini değerlendiren Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tehlike arz eden dalların budanmasına karar verdi.

Kuruldan gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi '' Tescilli ağacın yaya yollarına engel teşkil eden alt dallarının uçlarının ve kuruyan dalların asgari miktarda budanmasının orman mühendisi gözetiminde yapılması, budanan dallara gerekli koruma tedbirlerinin alınması kaydıyla uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi'' denildi.

Alınan karar sonrası ağacın 3 Ocak 2019 Cuma günü budama işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler