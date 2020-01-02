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Yayalar için tehlike oluşturan dallar budanacak

Dingiloğlu Parkı içerisinde bulunan Anıt Ağacın, yaya yoluna tehlike oluşturan dallarına budama işlemi gerçekleştirilecek.

02.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:56
Yayalar için tehlike oluşturan dallar budanacak

Belediyesi'nin talebini değerlendiren Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tehlike arz eden dalların budanmasına karar verdi.

Kuruldan gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi '' Tescilli ağacın yaya yollarına engel teşkil eden alt dallarının uçlarının ve kuruyan dalların asgari miktarda budanmasının orman mühendisi gözetiminde yapılması, budanan dallara gerekli koruma tedbirlerinin alınması kaydıyla uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi'' denildi.

Alınan karar sonrası ağacın 3 Ocak 2019 Cuma günü budama işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Bültenler
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