Yavru leylek, düştüğü yuvaya yerleştirildi
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Yavru leylek, düştüğü yuvaya yerleştirildi

Yavru leylek, düştüğü yuvaya yerleştirildiTUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, yuvasından düşen yavru leylek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yuvasına yerleştirildi.

03.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:31

Yavru leylek, düştüğü yuvaya yerleştirildi

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, yuvasından düşen yavru leylek, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yuvasına yerleştirildi.

Mazgirt ilçesine bağlı Elmalı köyünde elektrik direği üzerindeki yuvasından yola düşen yavru leyleği fark eden jandarma ekipleri, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen veteriner tarafından sağlık kontrolü yapılan leylek, direğe giden akım kesildikten sonra vinç yardımıyla yuvasına yerleştirildi.

Yavru leylek, düştüğü yuvaya yerleştirildi

Kaynak: DHA

Manşet

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