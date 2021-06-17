Yavru kedileri yiyen Japon uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi
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Yavru kedileri yiyen Japon uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

- Yavru kedileri yiyen Japon uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi Küçükçekmece'de binanın önündeki yavru kedileri evine alarak yediği tespit edilen Japon uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığı Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilmek üzere...

- Yavru kedileri yiyen Japon uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de binanın önündeki yavru kedileri evine alarak yediği tespit edilen Japon uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığı Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Küçükçekmece Beşyol Mahallesinde meydana gelmiş, Japon uyruklu D.M isimli şahıs sokakta vatandaşların sahiplendiği ve beslediği yavru kedileri bir kovaya doldurarak evine çıkararak, burada pişirerek yemişti. Dehşet veren olayın çıkmasının ardından yakalanan Japon uyruklu D.M, Göçmen Kaçakçılığı Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yavru kedileri yiyen Japon uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi
Yavru kedileri yiyen Japon uyruklu şahıs sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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