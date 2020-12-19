Yatırımcı rehberi (9)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (9)

19.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,00-8,5651,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00-8,5651,36
İş Bankası (B)40.500,00-0,4934,19
İş Bankası (C)6,793,195,93
İş Bankası (Kur.)333.000,00-10,0058,57
İş Fin.Kir.3,863,491,58
İş Girişim19,528,38413,68
İş GMYO2,4014,2936,36
İş Y. Men. Değ.15,999,07297,09
İş Yat. Ort.3,37-1,75109,14
İşbir Holding2.766,00-7,77543,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,16-2,5287,10
İttifak Holding2,43-3,9586,37
İz Hayvancılık Tarım16,6819,66537,50
İzmir Demir Çelik11,14-28,0836,02
İzmir Fırça5,22-1,69190,00
Jantsa Jant Sanayi280,5012,92427,38
Kafein Yazılım18,897,4570,09
Kaplamin29,0010,69422,52
Kardemir (A)5,658,24113,21
Kardemir (B)5,107,1493,18
Kardemir (D)5,32-0,19100,00
Karel Elektronik19,87-0,7536,75
Karsan Otomotiv3,080,0094,94
Karsu Tekstil6,86-2,83111,73
Kartonsan3.006,705,87678,25
Katmerciler Ekipman3,11-1,58103,44
Kent Gıda372,00-8,711501,96
Kerevitaş Gıda6,61-1,20102,76
Kervan Gıda14,05-11,69

Kervansaray Yat. Holding1,2814,29132,73
Kiler GMYO2,636,48146,03
Klimasan Klima17,71-7,33-16,52
Koç Holding20,004,99-0,05
Konfrut Gıda16,01-5,43104,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,911,47

Konya Çimento1.166,008,47329,78
Kordsa Teknik Tekstil15,323,2320,48
Koza Altın79,602,517,49
Koza Madencilik14,063,5340,18
Körfez GMYO6,186,74158,58
Kristal Kola3,146,80107,95
Kron Telekomünikasyon26,52-2,86108,49
Kuştur Kuşadası Turizm145,90-2,93521,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,88104,23
Kütahya Porselen42,629,06543,81
Lider Faktoring3,13-5,7270,57
Link Bilgisayar52,25-7,77190,46
Logo Yazılım120,406,0898,03
Lokman Hekim Sağlık10,85-3,0489,17
Lüks Kadife25,86-7,91199,31
Makina Takım2,981,7158,51
Marka Yatırım Holding6,22-5,76427,12
Marmaris Altınyunus100,60-0,2041,69
Marshall307,20-3,70546,19
Martı GMYO2,86-0,69183,17
Martı Otel2,13-7,39134,07
Mavi Giyim53,507,47-7,60
Mazhar Zorlu Holding24,1015,6499,34
Mega Polietilen11,305,41790,85
Menderes Tekstil3,120,32138,17
Merit Turizm78,50-1,75303,81
Merko Gıda10,11-11,32862,86
Metemtur Otelcilik14,919,79737,64
Metro Holding2,12-3,2053,62
Metro Petrol ve Tesisleri3,01-1,9553,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,42-2,81-53,52
Migros Ticaret41,501,9771,35
Milpa4,624,52110,96
Mistral GMYO4,46-1,33137,66
MLP Sağlık18,901,3918,12
MMC San. ve Tic. Yat.4,76-4,80317,54
Mondi Tire Kutsan6,730,9062,56
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,84-3,09166,04
Net Holding3,6513,3540,38
Netaş Telekom.21,405,6363,86
Niğbaş Niğde Beton71,50-13,331053,23
Nuh Çimento46,90-2,70326,95
Nurol GMYO7,45-14,66108,68
Odaş Elektrik3,968,49173,91
Olmuksan-IP10,5613,55312,34
Orge Enerji Elektrik7,310,0047,38
Orma Orman Mahsulleri12,000,84334,78
Osmanlı Menkul23,781,11470,09
Ostim Endüstriyel Yat3,961,02135,71
Otokar260,2012,4976,96
Oyak Çimento8,131,6347,88
Oyak Yat. Ort.6,452,06179,38
Oylum Sınai Yatırımlar4,82-2,4356,05
Özak GMYO5,071,2097,28
Özbal Çelik Boru6,70-0,74315,67
Özderici GMYO2,324,0447,77
Özerden Plastik7,72-4,34238,60
Pamukova Elektrik23,22-6,601714,06
Panora GMYO6,33-0,6313,00
Papilon Savunma20,30-0,49163,42
Park Elek.Madencilik5,05-0,9865,57
Parsan22,540,3633,06
Pegasus73,2015,55-15,28
Peker GMYO2,698,91197,45
Penguen Gıda5,05-0,98451,68
Pera GMYO2,30-2,13144,68
Pergamon Dış Ticaret16,130,19108,46
Petkim4,871,6753,39
Petrokent Turizm880,00-4,02586,96
Pınar Et ve Un23,32-1,19156,56
Pınar Su7,17-2,18209,05
Pınar Süt20,90-0,7665,75
Plastikkart11,97-3,9329,13
Polisan Holding3,952,6030,90
Politeknik Metal334,206,91339,32
Prizma Press Matbaacılık5,64-3,4231,16
QNB Finans Fin. Kir.126,00-3,67-2,40
QNB Finansbank70,35-2,2987,60
Ral Yatırım Holding4,65-1,2777,18
Ray Sigorta20,02-12,58485,38
Reysaş GMYO5,47-0,3619,17
Reysaş Lojistik8,980,56105,02
Rhea Girişim4,03-0,98238,66
Rodrigo Tekstil15,5617,17759,67
Royal Halı3,88-20,00183,21
RTA Laboratuvarları34,30-13,951378,45
Sabancı Holding10,600,7616,23
Safkar Ege Soğutmacılık13,6510,80526,15
Sanel Mühendislik3,46-7,2417,93
Sanifoam Sünger13,08-2,17161,60
Sanko Pazarlama9,1015,9224,90
Saray Matbaacılık8,18-0,37532,75
Sarkuysan8,82-12,15177,58
Sasa Polyester19,30-3,31149,68
Say Yenilenebilir Enerji7,79-2,87247,77
Sekuro Plastik11,901,02122,01
Selçuk Ecza Deposu14,75-3,91147,28
Selçuk Gıda4,693,99335,18
Senkron Güvenlik11,1760,72309,16
Serve Film Prodüksiyon15,504,03874,84
Servet GMYO66,60-2,77683,53
Seyitler Kimya29,004,09327,10
Silverline Endüstri8,304,53284,26
Sinpaş GMYO3,991,79243,97
Smartiks Yazılım8,278,39-15,70
Sodaş Sodyum Sanayii25,245,25556,23
Söktaş5,230,00207,55
Sönmez Filament59,809,931125,41
Sönmez Pamuklu25,40-5,93416,26
Sumaş Suni Tahta38,004,00287,25
Şeker Fin. Kir.5,902,4323,43
Şekerbank1,440,7032,08
Şişe Cam7,18-0,6941,05
Şok Marketler12,213,2113,48
T. Halk Bankası5,493,00-7,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,28-6,0441,72
T.S.K.B.1,841,1052,07
T.Tuborg18,660,9256,81
Taç Tarım Ürünleri10,442,35234,62
Tat Gıda10,52-2,5972,92
TAV Havalimanları21,287,31-21,66
Taze Kuru Gıda221,90-9,802964,92
Tek-Art Turizm1,951,5654,76
Tekfen Holding16,071,52-11,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,87-9,39182,62
Temapol Polimer Plastik10,64-1,48103,83
TGS Dış Ticaret9,17-0,6596,36
Tofaş Oto. Fab.31,641,9335,78
Torunlar GMYO4,1410,7050,55
Trabzon Liman32,18-1,95207,24
Trabzonspor Sportif4,29-2,9499,53
Trend GMYO13,860,43530,00
TSKB GMYO5,7614,06503,15
Tuğçelik7,833,4398,23
Tukaş10,88-2,33-11,90
Turcas Petrol5,03-2,5288,39
Turkcell16,084,7619,32
Tümosan Motor ve Traktör14,5214,78126,52
Tüpraş108,406,80-14,51
Türk Hava Yolları12,964,43-10,37
Türk Prysmian Kablo11,86-9,88359,60
Türk Telekom8,314,6615,17
Türk Traktör158,804,13200,13
Türker Proje Gayrimenkul84,95-3,47102,26
Türkiye Sigorta6,314,82189,74
Ufuk Yatırım13,59-2,37426,74
Ulaşlar Turizm Yat.3,90-7,80318,51
Ulusoy Elektrik50,00-2,7287,97
Ulusoy Un Sanayi11,28-3,18195,29
Umpaş Holding2,1458,52245,16
Uşak Seramik2,322,2091,19
Utopya Turizm31,00-0,90530,08
Uzertaş Boya51,2521,332208,56
Ülker Bisküvi22,000,27-1,61
Vakıf Fin. Kir.4,124,8394,57
Vakıf GMYO3,792,99118,95
Vakıf Yat. Ort.7,976,41337,64
Vakıflar Bankası4,651,97-15,61
Vakko Tekstil6,281,4538,33
Vanet Gıda7,47-8,90422,38
Verusa Holding41,00-5,75121,02
Verusaturk Girisim10,498,1499,48
Vestel20,92-4,4765,77
Vestel Beyaz Eşya35,520,0068,35
Viking Kağıt6,431,58243,85
Yapı Kredi Koray GMYO4,410,2382,23
Yapı ve Kredi Bank.3,082,6724,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.44,207,80606,51
Yataş13,36-2,6982,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,82-2,80137,27
Yeni Gimat GMYO12,48-0,484,25
Yeşil GMYO1,353,05110,94
Yeşil Yapı1,706,25157,58
Yeşil Yatırım Holding80,50-2,19616,83
Yibitaş İnşaat Malzeme16.200,00-2,93450,08
Yonga Mobilya30,401,33229,27
Yükselen Çelik6,89-1,29124,80
Yünsa13,881,3137,87
Zorlu Enerji2,67-0,7463,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Pierre Webo Çağdaş Atan Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (9) | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:08:50. #1.15#
title