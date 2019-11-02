Yatırımcı rehberi (7)



Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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02.11.2019 11:10

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03793 1,36 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070065 1,15 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046336 1,12 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,072645 1,08 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021742 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038801 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033014 0,62 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030189 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014353 1,46 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,0173 1,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01714 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012148 1,28 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017257 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012407 1,50 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013104 1,36 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010651 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014421 1,22 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019729 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028778 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029782 0,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028831 0,53 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031851 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030814 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064682 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043590 0,30 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063199 0,29 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024346 0,29 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021952 0,29 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037405 -0,26 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055744 -0,15 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,065409 -0,14 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053353 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042199 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013623 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015585 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042043 -2,24 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089418 -2,11 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071214 -2,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018260 -2,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018936 -2,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023869 -1,83 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020520 -1,16 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057817 -0,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011736 -0,84 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019804 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016836 -0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017376 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024826 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020801 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011585 -0,20

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA