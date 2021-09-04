Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,857517 0,92 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,577736 0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,239236 0,84 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028036 0,63 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,245233 0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016361 2,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034540 1,84 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042722 1,39 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,044580 1,16 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,916251 1,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124973 3,91 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,985519 3,69 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,458849 3,48 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049003 3,48 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,867937 3,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,753930 3,63 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,438120 2,01 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,599776 1,95 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,040615 1,86 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,941181 1,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,442624 2,36 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,575204 2,30 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,177483 1,40 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,703927 1,33 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,227199 1,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,106494 0,16 İş Portföy Altın Fonu 0,051729 0,15 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132408 0,15 Deniz Port. Altın Fonu 0,057561 0,14 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045535 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,085741 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,084658 0,36 Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011245 0,36 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,020772 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,184011 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 789,883696 -1,27 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,620605 -0,98 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068231 -0,96 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,232080 -0,93 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,093135 -0,93 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101602 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,067404 -0,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,070976 -0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,123489 -0,94 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,243896 -0,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,483108 -0,48 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096530 -0,24 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064733 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032560 -1,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,572285 -1,01 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,280498 -0,86 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,466613 -0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 42,376258 -0,48 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,073725 -0,44 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,579718 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Kapalıçarşı'da altın Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi