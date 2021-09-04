Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8575170,92
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5777360,91
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2392360,84
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0280360,63
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,2452330,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0163612,04
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0345401,84
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0427221,39
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0445801,16
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9162511,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1249733,91
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,9855193,69
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,4588493,48
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0490033,48
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8679373,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,7539303,63
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,4381202,01
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,5997761,95
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,0406151,86
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9411811,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4426242,36
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5752042,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1774831,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7039271,33
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2271991,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ak Portföy Altın Fonu0,1064940,16
İş Portföy Altın Fonu0,0517290,15
Garanti Portföy Altın Fonu0,1324080,15
Deniz Port. Altın Fonu0,0575610,14
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0455350,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0857410,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0846580,36
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0112450,36
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0207720,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1840110,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF789,883696-1,27
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,620605-0,98
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068231-0,96
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,232080-0,93
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,093135-0,93
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,101602-0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,067404-0,82
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,070976-0,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,123489-0,94
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,243896-0,56
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,483108-0,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,096530-0,24
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,064733-0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032560-1,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,572285-1,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,280498-0,86
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,466613-0,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF42,376258-0,48
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,073725-0,44
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,579718-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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