Yatırımcı rehberi (6)



Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları



İş Portföy Yab. Borç. Araç.

29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067942 1,52 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 593,977108 1,29 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046444 0,30 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,595614 0,28 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025209 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029905 3,01 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026279 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080044 1,70 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,140606 0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032128 0,83 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,099601 0,56 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,029148 0,53 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,441286 0,34 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019669 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,382255 3,53 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,306019 3,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043623 1,52 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,413617 1,18 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,601838 0,83 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046724 3,64 Deniz Port. Altın Fonu 0,040303 3,52 HSBC Portföy Altın Fonu 2,800674 3,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027524 3,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,078825 3,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,086441 0,20 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056646 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,764117 0,18 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021785 0,18 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,055415 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059415 -2,19 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,611368 -1,73 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555799 -1,51 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,788867 -1,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223008 -1,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013083 -11,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,603124 -6,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020947 -4,58 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,684100 -2,89 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,683928 -2,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,421786 -10,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067300 -10,88 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044102 -10,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077696 -8,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043325 -6,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247211 -8,55 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048481 -3,42 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,754424 -3,15 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,984182 -3,10 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,285967 -2,90 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,359148 -1,95 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817800 -1,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,392215 -1,19 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024395 -0,54 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019940 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,336251 -1,14

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(Sürecek)

Kaynak: AA