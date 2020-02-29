FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz yaralandı
Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Yab. Borç. Araç.

29.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067942 1,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 593,977108 1,29
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046444 0,30
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,595614 0,28
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025209 0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029905 3,01
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026279 0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080044 1,70
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,140606 0,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032128 0,83
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,099601 0,56
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,029148 0,53
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,441286 0,34
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019669 0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,382255 3,53
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,306019 3,37
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043623 1,52
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,413617 1,18
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,601838 0,83
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046724 3,64
Deniz Port. Altın Fonu 0,040303 3,52
HSBC Portföy Altın Fonu 2,800674 3,51
Fiba Portföy Altın Fonu 0,027524 3,50
TEB Portföy Altın Fonu 0,078825 3,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,086441 0,20
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056646 0,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,764117 0,18
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021785 0,18
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,055415 0,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059415 -2,19
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,611368 -1,73
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555799 -1,51
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,788867 -1,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223008 -1,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013083 -11,43
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,603124 -6,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020947 -4,58
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,684100 -2,89
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,683928 -2,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,421786 -10,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067300 -10,88
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044102 -10,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077696 -8,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043325 -6,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247211 -8,55
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048481 -3,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,754424 -3,15
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,984182 -3,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,285967 -2,90
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,359148 -1,95
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,817800 -1,86
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,392215 -1,19
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024395 -0,54
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019940 -0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,336251 -1,14

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler