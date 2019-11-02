Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.
02.11.2019 11:10
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,950841
|3,41
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|163,295924
|1,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,756297
|1,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,534186
|1,20
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,577755
|1,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,767296
|0,39
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,652122
|0,36
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,786679
|0,35
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,323293
|0,35
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,573138
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,849961
|1,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036942
|1,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|70,591571
|0,97
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,507899
|0,47
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027693
|0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010975
|7,39
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,542640
|2,44
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,335683
|0,81
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019334
|0,71
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,024571
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019211
|1,32
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017709
|0,84
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,099114
|0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037763
|0,55
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,026627
|0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,788273
|0,64
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039602
|0,55
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,063201
|0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030853
|0,52
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034535
|0,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,623956
|0,26
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021045
|0,26
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058117
|0,26
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,050702
|0,26
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,380440
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|550,405661
|-0,74
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061132
|-0,53
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,341146
|-0,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053861
|-0,26
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,000139
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014071
|-4,30
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030542
|-0,63
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023532
|-0,46
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,716806
|-0,14
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,417432
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048627
|-4,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095936
|-3,80
|Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,103673
|-2,52
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108810
|-2,50
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,031381
|-2,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,761434
|-1,81
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,258632
|-1,05
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,931247
|-0,94
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043485
|-0,85
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,020344
|-0,84
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,002517
|-1,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022291
|-0,69
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,411828
|-0,58
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,016773
|-0,14
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,191314
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,902681
|-0,22
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA