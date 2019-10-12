Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,14...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,14
|1,97
|8,63
|TAV Havalimanları
|24,84
|23,80
|4,37
|Ereğli Demir Çelik
|6,90
|6,68
|3,29
|Trakya Cam
|2,92
|2,83
|3,18
|İskenderun Demir Çelik
|6,23
|6,06
|2,81
|Hektaş
|15,10
|14,86
|1,62
|Soda Sanayii
|5,86
|5,77
|1,56
|Afyon Çimento
|4,32
|4,26
|1,41
|Pegasus
|61,65
|61,10
|0,90
|Enka İnşaat
|5,80
|5,76
|0,69
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,38
|6,22
|-29,58
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|4,21
|-27,32
|Fenerbahçe Futbol
|11,21
|13,60
|-17,57
|İttifak Holding
|4,10
|4,80
|-14,58
|Doğuş Otomotiv
|7,23
|8,39
|-13,83
|Torunlar GMYO
|1,61
|1,85
|-12,97
|Netaş Telekom.
|8,75
|10,00
|-12,50
|Ülker Bisküvi
|18,38
|20,86
|-11,89
|Verusa Holding
|14,78
|16,58
|-10,86
|Anadolu Efes
|20,10
|22,48
|-10,59
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|9.618.445.461
|Garanti Bankası
|7.670.393.072
|T. Halk Bankası
|2.928.600.274
|Akbank
|2.896.848.167
|Vakıflar Bankası
|1.711.517.884
|Aselsan
|1.554.765.464
|Tüpraş
|1.490.252.562
|Kardemir (D)
|1.444.828.042
|Petkim
|1.266.302.697
|İş Bankası (C)
|1.250.545.150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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