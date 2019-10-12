Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,14...

12.10.2019 11:06
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,14 1,97 8,63
TAV Havalimanları 24,84 23,80 4,37
Ereğli Demir Çelik 6,90 6,68 3,29
Trakya Cam 2,92 2,83 3,18
İskenderun Demir Çelik 6,23 6,06 2,81
Hektaş 15,10 14,86 1,62
Soda Sanayii 5,86 5,77 1,56
Afyon Çimento 4,32 4,26 1,41
Pegasus 61,65 61,10 0,90
Enka İnşaat 5,80 5,76 0,69
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,38 6,22 -29,58
Park Elek.Madencilik 3,06 4,21 -27,32
Fenerbahçe Futbol 11,21 13,60 -17,57
İttifak Holding 4,10 4,80 -14,58
Doğuş Otomotiv 7,23 8,39 -13,83
Torunlar GMYO 1,61 1,85 -12,97
Netaş Telekom. 8,75 10,00 -12,50
Ülker Bisküvi 18,38 20,86 -11,89
Verusa Holding 14,78 16,58 -10,86
Anadolu Efes 20,10 22,48 -10,59
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 9.618.445.461
Garanti Bankası 7.670.393.072
T. Halk Bankası 2.928.600.274
Akbank 2.896.848.167
Vakıflar Bankası 1.711.517.884
Aselsan 1.554.765.464
Tüpraş 1.490.252.562
Kardemir (D) 1.444.828.042
Petkim 1.266.302.697
İş Bankası (C) 1.250.545.150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Kaynak: AA
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