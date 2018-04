Yatılı Hastane Hizmeti ile Buzağı Kayıpları Yüzde 80 Engelleniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi tarafından çiftlik hayvanları için faaliyete geçirilen 'hospitalizasyon' hizmeti ile buzağı kayıplarının yüzde 80'i önleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hizmet veren tek hayvan hastanesi olan OMÜ Hayvan Hastanesi 7/24 acil servis hizmeti de veriyor. Çiftlik hayvanları, at, kedi, köpek ve yabanıl hayvan hastalıklarında teşhis ve tedavi hizmetleri veren OMÜ Hayvan Hastanesi; Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Amasya ve Tokat gibi pek çok ilden gelen hastaya tedavi imkanı sunuyor. Birçok alanda tecrübeli kadrosu ile çalışmalarını sürdüren OMÜ Hayvan Hastanesi, buzağı kayıplarının önlenmesi amacıyla 'hospitalizasyon' sistemini hayata geçirdi. Hayvan sahiplerinin bilgi eksikliğinden veya çeşitli nedenlerden ötürü hasta olan buzağılara verilen hastane hizmeti ile 10 buzağıdan 8'i kurtarılıyor. Hastaneye getirilen buzağılar, poliklinikte yapılan kontrollerin ardından ihtiyaç duyulduğu taktirde 'hospitalizasyon' bölümüne alınıyor. Burada 24 saat gözetim altında tutulan ve bütün tedavileri yapılan buzağılar, iyileşme süresine göre hastanede yatılı olarak kalabiliyor. Verilen hizmetle; hem buzağı ölümleri büyük oranda önleniyor hem de buzağı ölümleri doğan ekonomik kaybın önüne geçiliyor. Uygulamadan oldukça memnun olan hayvan sahipleri 'hospitalizasyon' uygulamasının bütün illerde olması gereken bir hizmet olduğunu belirtti.

İvgen: "Önceden insanlar kuyrukta bekliyordu şimdi hayvanlara bile sıra buluyoruz"

İshal hastalığı nedeniyle buzağını Asarcık ilçesinden OMÜ Hayvan Hastanesine getiren hayvan yetiştiricisi Hasan İvgen, "Asarcık'ta yapılan tedavi yetersiz kaldığı için buraya geldim. Buzağım ishal oldu. Buzağımın testleri yapıldı. 2-3 gün burada kalacak galiba. 'Hospitalizasyon' sistemi çok güzel bir uygulama. İlk defa böyle bir uygulama görüyorum. Görevliler çok güzel ilgileniyorlar. Bunlar güzel gelişmeler. İnsanlar önceden hastanelerde kuyruk sırası bekliyordu. Şimdi hayvanlara bile sıra buluyoruz. Hayvanı getirdik. Hiç sıkıntı çekmeden tedavisini uyguladılar ve 'hospitalizasyon' bölümüne aldılar. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tütüncü: "Buzağı doğar doğmaz ağız sütü içirilmeli"

Buzağı doğumundan sonraki aşamada hayvan sahiplerinin bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini belirten OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, hayvan sahiplerine yönelik çok önemli bilgiler paylaştı. Buzağı sağlığının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, "Buzağı bir süt sığırcılığı işletmesinin geleceği aynı zamanda da kırmızı et üretiminin kaynağıdır. Buzağı kayıplarının oluşması birçok nedene bağlıdır. Asıl kayıp yetiştirici hatalarının neden olduğu buzağı ölümlerinden kaynaklanmaktadır. Sağlıklı doğan buzağıların yüzde 25'inin doğumdan sonraki ilk ay içinde çeşitli nedenlerden öldüğü varsayılmaktadır. Bu oran çok önemlidir ve bugün Türkiye'de hüküm süren damızlık inek ve besilik dana sorununun temel kaynağıdır. Asıl önemli olan doğumdan sonraki ilk ay içerisinde buzağı ölümlerini önlemektir. İlk koşul onlara doğar doğmaz ağız sütünün içirilmesidir. Ağız sütü içerdiği anne kaynaklı koruyucu maddelerle buzağıları mikroplardan ve onların oluşturacağı ishalden korur. Çünkü ishal ile seyreden septisemi hastalığı buzağıların ölümüne yol açan en büyük etkendir. Doğar doğmaz buzağıya en az iki litre ağız sütü içirilmelidir. İshalli buzağılarda önemli oranlarda sıvı kaybı olur ve emme refleksi kaybolur. Buzağı beslenmez, kaybedilen sıvı verilmez ve tedavi edilmezse ölebilir. Ayrıca ineklerin doğumlarını hijyen koşulları yeterli ortamlarda yapmaları sağlanmalıdır. Böylece doğum sırasında buzağının mikrop alması önlenmiş olur" dedi.

OMÜ Hayvan Hastanesi olarak buzağı kayıplarının önlenmesinde ve azaltılmasında vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Tütüncü, "Özellikle son dönemlerde Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç ve dekanımız Prof. Dr. Murat Güzel'in destekleri ile çalışmalarımız büyük bir ivme kazandı. Son olarak hastanemizde çiftlik hayvanlarının kontrolü ve denetiminin yapıldığı 'hospitalizasyon' merkezini hayata geçirdik. Hizmete girdikten bu güne kadar 150 buzağıya hizmet verdik. Hayvan yetiştiricilerimizin yapmış olduğu hatalar ve çeşitli nedenlerle hasta olan buzağılar hastanemize getiriliyor. Hastalarımız burada hospitalize ediliyor. Rutin tedavi protokolleri yapıldıktan sonra hastalarımız, sağlıklı bir şekilde taburcu ediliyor. Hastalarımız sağlık durumu hakkında her gün hasta sahiplerine bilgi veriyoruz. Hastanemize getirilen 10 buzağıdan 8-9'unu sağlıklı bir şekilde hayvan sahiplerine teslim etmiş bulunuyoruz. 3 aylık bir buzağının 3 bin TL olduğunu göz önüne aldığımızda hastalara verdiğimiz tedavi desteği bölgemize ve halkımıza önemli ekonomik katkı sağlamaktadır. Vatandaşımızın bu uygulamadan haberdar olmasını istiyoruz. Her türlü konuda vatandaşımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - SAMSUN