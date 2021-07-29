YAŞLI ÇİFT, BELEDİYENİN ULAŞIM DESTEĞİ İLE 3'ÜNCÜ DOZ AŞILARINI YAPTIRDI

SİVAS Belediyesi, 3'üncü doz aşılarını olmak isteyen Cevahir (75) ve eşi Ömer Ocak'ı (80) evinden özel araçla alıp sağlık merkezine götürdü.

SİVAS Belediyesi, 3'üncü doz aşılarını olmak isteyen Cevahir (75) ve eşi Ömer Ocak'ı (80) evinden özel araçla alıp sağlık merkezine götürdü. Aşılarını yaptıran çift belediye yetkililerine teşekkür etti.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından halkın olumsuz etkilenmemesi amacıyla Sivas'ta da aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda daha önce iki doz aşılarını yaptıran Cevahir-Ömer Ocak çiftine 3'üncü doz için randevu verildi. Aşılarını yaptırmak isteyen çiftin hastaneye ulaşımı için Sivas Belediyesi'nden yardım istendi. Harekete geçen belediye ekipleri Ocak çiftini Fatih Mahallesi'nde oturdukları evden alıp, Şükrü Beyazıt Aile Sağlığı merkezine götürdü. 3'ünca doz aşıları yapılan yaşlı çift daha sonra evlerine götürüldü.

Belediyeye teşekkür eden Cevahir Ocak, Üçüncü doz aşımızın yapılması gerektiği belirtilerek randevu verdiler. Sağlık merkezinde çalışan ekiplere yaşlılık nedeniyle ulaşım konusunda sıkıntı yaşayabileceğimizi söyledik, onlar da belediyeyi aramışlar. Bu konuda bize destek olan herkesten Allah razı olsun ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı