Yaşayan Akif" Konferansı Gaziantep'te Yapıldı

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82'nci yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep'te "Yaşayan Akif" konferansı yapıldı. Konferansta Mehmet Akif'in hayat hikayesi anlatılırken, Akif'i anmak ve anlamak konuları ele alındı.

Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82. yıl dönümünde çeşitli programlar ve etkinliklerle anılırken Türkiye Yazarlar Birliği'nin desteğiyle Gaziantep'te yapılan "Yaşayan Akif" konferansında Akif'in çileli yaşamı ve İstiklal Marşı'nı yazma süreci katılımcılara anlatıldı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan ve Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmed Doğan'ın konuşmacı olduğu konferansa AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız, Dç. Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, çok sayıda eğitimci ile vatandaş katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız,"İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla hem şairimizi anmak hem de anlamak amacıyla bu programı düzenledik. "Yaşayan Akif" programı bir anlamda bizim Akif'i daha iyi anlamamıza vesile olur diye umut ediyorum" dedi.

"Akif'in vefatının 82'nci yılında unutulmamasından büyük bir memnuniyet duydum"

Konferansta Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler aktaran ve her yönüyle Akif'i anlatan Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmed Doğan, "Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82'nci yılında unutulmamasından büyük bir memnuniyet duydum. Çünkü son yıllarda Akif'le ilgili bazı olumsuz kanaatler yayılmaya çalışıldı. Bu büyük şahsiyet belki de bu şekilde unutturulmak istendi. Fakat şunu söylemem lazım ki Mehmet Akif'in unutturulması milletimiz yaşadıkça mümkün değildir. O yüzden bu ve bunun gibi programlar önemlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA