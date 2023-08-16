Zorkun Yaylası'nda Su Sıkıntısı: 'Yahu Susuz Ev, Yolsuz Ev Olur mu?'

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası sakinleri, su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi. Türkiye'nin en büyük yaylası konumunda olan Zorkun Yaylası yaz aylarında yüz binlerce kişiyi ağırlıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yaylaya akın eden vatandaşlar su sorunu ile karşılaştı.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası sakinleri, su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi. Şahin Tarhan, "Zorkun Yaylası'nda kimsede su yok. Olukbaşı'nda ormanı kestirdiniz, ev yaptınız. Bizim fakir fukara vatandaş memur maaşından kesti filan ev yaptılar Olukbaşı'na. Yahu susuz ev, yolsuz ev olur mu" dedi.

Türkiye'nin en büyük yaylası konumunda olan Zorkun Yaylası yaz aylarında yüz binlerce kişiyi ağırlıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yaylaya akın eden vatandaşlar su sorunu ile karşılaştı. Yayla sakinlerinden Küçük Küreci mevkisinde oturan Şahin Tarhan, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"ZORKUN YAYLASINDA KİMSEDE SU YOK"

"Şimdi bütün millet perişan. Lavabolarda su yok. Kaç gündür dolduruyoruz, cuma gecesinden beri yok. Hani basından hiç kimse ilgilenmiyor. Belediye zaten bihaber ama seçim hazırlığı yapalım diyor. Vatandaş olarak biz her sene su parası diye yatırıyoruz belediyeye. Buraya gelen belediyenin memurlarına veriyorum. Burada memurlar var hiçbirinin görevi yok. Mesela sen geldin diyorsun ki yahu filan kardeş işte bizim suyumuz yok. Zorkun Yaylası'nda kimsede su yok. Olukbaşı'nda ormanı kestirdiniz, ev yaptınız. Bizim fakir fukara vatandaş memur maaşından kesti filan ev yaptılar Olukbaşı'na. Yahu susuz ev, yolsuz ev olur mu? Onlar orada perişan. Onlar bizden su çalışıyor. Biz onlardan çalmaya çalışıyoruz. Aşağıda normal tuvalet var. Vallahi oraya su biriktirmiştim kavanozda. Sabahleyin teyzem diyor ki 'yahu ne yapacağız'? Ne yapalım motosiklet ile ya bir bayan ya bir kız çocuğu motosikleti ile su alıyorlar kaynaktan. Böyle şey olur mu?"